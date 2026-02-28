Nis protesta e opozitës në Shqipëri
Ka dalë Sali Berisha Kreu i Partisë Demokratike nga selia e PD-së për të nisur protesta e pestë e opozitës. Berisha është shoqëruar me ovacione nga mbështetësit e mbledhur përpara selisë.
Kryedemokrati është shoqëruar nga mbështetësit dhe lidershipi i Partisë Demokratike.
Opozita mban këtë të shtunë, duke nisur prej orës 18:00, protestën e pestë kombëtare kundër qeverisë. Ndryshe nga tubimet e mëparshme, këtë herë nuk do të ketë podium dhe as fjalime.
Protesta mund të marrë formën e një marshimi në rrugët e Tiranës dhe nuk përjashtohet mundësia e tensioneve duke qenë se ka pasur dhe në protestat e kaluara.
Sipas të dhënave nga terreni policia është shpërndarë në disa institucione, duke nisur nga Kryeministria, Ministria e Infrastrukturës, Selia e PS-së dhe të tjerë.
Ndërkohë, policia ka marrë masa të shtuara sigurie, me mbi 1,500 efektivë të angazhuar dhe me barriera metalike të vendosura para Kryeministrisë.