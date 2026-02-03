Nintendo Switch e kalon DS duke u bërë konsola më e shitur e të gjitha kohërave e kompanisë
Ndërsa Nintendo Switch 2 doli në shitje në mesin e vitit 2025, disa njerëz ende po blejnë origjinalin - kjo i dha asaj një shtytje të mjaftueshme për t'u bërë konsola më e shitur e të gjitha kohërave e Nintendo-s.
Shitjet e Nintendo Switch tani janë në 155.37 milion njësi, duke e kaluar atë mbretin e mëparshëm, Nintendo DS, i cili ka 154.02 milion njësi të shitura, transmeton Telegrafi.
Në vendin e tretë është një klasik, Nintendo Game Boy (megjithëse vini re se kompania bashkon variante të shumëfishta në një hyrje, p.sh. Game Boy Color).
Sa i përket Switch 2, ai u hap me 6 milion njësi të shitura në më pak se një muaj dhe tani është në 17.37 milion gjithsej - ka shumë rrugë për të bërë derisa të arrijë paraardhësin e tij.
Nintendo gjithashtu rendit numrin e lojërave të shitura - në këtë kategori, Switch origjinal është një bishë absolute me 1,500.16 milion lojëra të shitura.
Për krahasim, DS shiti një shifër mbresëlënëse prej 948.76 milionë lojërash dhe në vendin e tretë është, çuditërisht, Nintendo Wii me 921.85 milionë lojëra të shitura.
Themi "çuditërisht" sepse Nintendo shiti 101.63 milionë Wii, që është më pak se Game Boy. Megjithatë, Game Boy arriti vetëm 501.11 milionë lojëra (gjë që është ende shumë mbresëlënëse, kini parasysh).
Gjithsesi, ndërsa Switch është konsola Nintendo më e shitur e të gjitha kohërave, nuk është kampionia e përgjithshme - ky titull mbahet nga Sony PlayStation 2, e cila shiti 160 milionë njësi gjatë jetëgjatësisë së saj qesharake të gjatë (debutoi në vitin 2000 dhe u ndërpre vetëm në vitin 2013).
PS2 është gjithashtu përpara në numrin e lojërave të shitura, duke përbërë 1.54 miliardë. /Telegrafi/