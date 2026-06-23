Nintendo do të hapë restorant të ri me temë video-lojërash klasike
Kompania Nintendo do të hapë këtë vjeshtë një restorant të ri, i cili do të jetë i zbukuruar me tema dhe dekorime të frymëzuara nga seritë klasike të Nintendo-s, si Metroid dhe The Legend of Zelda.
Gjatë viteve të fundit janë hapur disa lokale me tematikë Nintendo, mes tyre një kafene në stilin e Kirby në Japoni, ndërsa kafeneja me emrin Hatena Burger ndodhet në Muzeun e Nintendo-s në Japoni. Për shkak të popullaritetit të madh te fansat, një opsion i ri po vjen në të ardhmen e afërt.
Nintendo ka njoftuar zyrtarisht hapjen e një restoranti të ri me emrin Super Family Restaurant, i cili do të vendoset në Muzeun e Nintendo-s në Uji të Japonisë. Emri është një lojë fjalësh me emrin origjinal japonez të SNES-it, Super Family Computer (Super Famicom).
Përveç emrit dhe logos, si dhe faktit që restoranti do të hapet në vjeshtë, janë publikuar edhe disa fotografi të brendshme të tij. Për momentin, pjesa më e madhe e ambientit duket si një restorant standard, por ka edhe elemente të dukshme të Nintendo-s, si busti i kostumit Power Suit të Samusit, një replike e shpatës Master Sword, si dhe një statujë në madhësi reale e Link-ut nga loja Breath of the Wild.
Profili zyrtar i Muzeut të Nintendo-s ka bërë të ditur se menuja do të përfshijë ushqime dhe ëmbëlsira të ndryshme.
Fansat e Nintendo-s që planifikojnë të vizitojnë muzeun para hapjes së Super Family Restaurant nuk mbeten pa alternativa, pasi aty tashmë funksionon kafeneja Hatena Burger. Edhe pse menuja e saj është më e kufizuar, ajo ofron një tematikë të ngjashme, kryesisht të bazuar në serinë Mario, si dhe disa elemente nga Animal Crossing dhe Zelda.
Muzeu i Nintendo-s, i cili u njoftua fillimisht në vitin 2021 dhe u hap për publikun në vitin 2024, ofron një përvojë unike të botës së Nintendo-s. Ai përfshin ekspozita interaktive, punëtori dhe një pasqyrë të historisë së kompanisë, që daton edhe para se Nintendo të prodhonte video-lojëra.
Muzeu ndodhet në të njëjtin vend ku dikur ishte fabrika e Nintendo-s, ku kompania prodhonte karta dhe riparonte produktet e saj. Për këtë arsye, vizitorët që janë të interesuar për historinë e gjatë të Nintendo-s do të kenë shumë për të parë dhe përjetuar, qoftë në kafene, restorant apo vetëm në muze. /Telegrafi/