Burri nga Illinoisi fiton një milion dollarë në lotari pikërisht në kohë për ditëlindjen e tij
Një burrë nga Illinoisi mori "dhuratën më të mirë të ditëlindjes" kur fitoi 1 milion dollarë nga një biletë gërvishtëse lotarie vetëm disa ditë para ditës së tij të veçantë.
Banori i Kewanee, i identifikuar si Steve, u tha zyrtarëve të lotarisë së Illinoisit se fati i tij në lotari erdhi vetëm disa javë pasi ai humbi për pak një çmim prej 10,000 dollarësh, transmeton Telegrafi.
"Disa javë më parë, po zgjedhja midis dy biletave prej 5 dollarësh. Zgjodha një që nuk fitoi, por kolegu im bleu një nga të tjerat dhe fitoi 10,000 dollarë", tha ai.
Steve bëri një tjetër përpjekje në lotari në Beck's North në Kewanee, ku zgjodhi një biletë gërvishtëse prej 5 dollarësh Onyx dhe e çoi në shtëpi për ta gërvishtur më vonë në mbrëmje.
"Po shikoja televizor dhe po gërvishtja biletën me një nga ato monedhat e vjetra. I thashë vetes, 'Ky do të jetë tokeni im me fat sot' - dhe me të vërtetë ishte", tha ai.
Bileta, e gërvishtur vetëm disa ditë para ditëlindjes së Steve, doli të ishte një fituese prej 1 milion dollarësh.
"Kjo fitore erdhi pikërisht në kohë. Do t'ju them diçka - kjo është dhurata më e mirë e ditëlindjes që kam marrë ndonjëherë", tha ai.
Steve tha se planet e tij për çmimin përfshijnë ndërtimin e një garazhi të ri dhe blerjen e një makine të re. /Telegrafi/