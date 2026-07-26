Gruaja me dhimbje të padurueshme në këmbë zbulon dhjetëra gjilpëra të thyera në shputë
Një grua nga Rusia mbeti e tronditur pasi kërkoi ndihmë mjekësore për shkak të dhimbjeve të forta në këmbë dhe zbuloi se në shputën e saj kishin mbetur dhjetëra gjilpëra akupunkture të thyera.
Gruaja kishte kryer një seancë akupunkture, pas së cilës filloi të përjetonte dhimbje të forta dhe shqetësime në këmbë.
Pas ekzaminimeve mjekësore u zbulua se disa gjilpëra ishin thyer dhe kishin mbetur brenda indeve të këmbës.
Sipas raportimeve, mjekët gjetën 10 fragmente gjilpërash të thyera në shputën e saj, të cilat dyshohet se ishin pasojë e trajtimit të mëparshëm me akupunkturë.
Edhe pse komplikimet nga akupunktura janë të rralla, raste të mëparshme mjekësore kanë dokumentuar se gjilpërat e mbetura në trup mund të shkaktojnë dhimbje kronike, dëmtime nervore apo probleme të tjera shëndetësore në raste të veçanta.
Rasti ka rikthyer debatin mbi rëndësinë e përdorimit të teknikave të sigurta dhe kontrollit të cilësisë gjatë procedurave të akupunkturës, veçanërisht për të shmangur thyerjen ose mbetjen e mjeteve në trup. /Telegrafi/