Kamioni i përplasur mbulon autostradën e Ohajos me turshi, tonelata tranguj shpërndahen nëpër rrugë
Departamenti i Transportit i Ohajos tha se trafiku u bllokua në një autostradë të ngarkuar, kur një kamion i aksidentuar humbi ngarkesën e tij me turshi në rrugë.
Departamenti tha në mediat sociale se "kishte një turshi të madhe" të mërkurën në rrugën shtetërore 316 në Qarkun Pickaway.
Rruga u mbyll ndërsa ekipet punuan për të pastruar kamionin dhe turshitë nga rruga, transmeton Telegrafi.
Shoferi nuk u lëndua, por departamenti tha se "turshitë, megjithatë, janë të shpuara". /Telegrafi/
There was quite a pickle this today on SR 316 in Pickaway County 🥒
The roadway is currently closed due to a crash involving a truck hauling pickles. Thankfully, the driver was uninjured. The pickles, however, are speared.
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— ODOT Columbus (@ODOT_Columbus) July 22, 2026
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