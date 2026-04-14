Nikollovski: Drejtoria e Doganave ka parandaluar mbi 2.700 veprime të paligjshme
Drejtoria Doganore shënoi 34 vjetorin e ekzistencës. Në fjalimet solemne u konstatua se gjatë afro dy viteve të fundit, Dogana ka shënuar rezultate të konsiderueshme dhe të hyra rekord.
Drejtori i Administratës Doganore, Boban Nikolovski, në fjalimin e tij foli për punën e bërë, duke theksuar se nga viti 2024 e deri më sot është rritur numri i kallëzimeve penale, ndërsa janë arkëtuar të hyra mbi 4 miliardë euro.
“Në mënyrë operative kemi parandaluar më shumë se 2.700 tentativa për veprime të paligjshme. Në gjysmën e dytë të vitit 2024 kemi paraqitur 70 kallëzime penale, që përbëjnë rreth 80% të numrit të përgjithshëm të kallëzimeve në atë vit. Me intensitet të shtuar vazhduam në vitin 2025 dhe kemi paraqitur 213 kallëzime penale, që është pesë herë më shumë krahasuar me mesataren vjetore nga viti 2017 deri në vitin 2023”, u shpreh Boban Nikollovski – drejtor i Doganës.