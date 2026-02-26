Nikolloski: Javën e ardhshme do të fillojë rikonstruimi i Aeroportit "Shën Apostull Pali" në Ohër
Javën e ardhshme do të fillojë rikonstruimi i Aeroportit "Shën Apostull Pali" në Ohër, i pari që nga ndërtimi i tij, njoftoi zv. kryeministri dhe Ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski.
Sipas Nikolloskit, janë ndërmarrë aktivitete dhe aeroporti është legalizuar, gjë që, thekson ai, ishte një proces i vështirë.
"Rikonstruimi do të jetë i pari i këtij lloji që nga ndërtimi i tij. Deri vonë, ishte një objekt i paligjshëm, e kishim para nesh, por nuk ishte aty në letër. Po ia dalim ta legalizojmë, gjë që është turp për shtetin që njëri nga dy aeroportet nuk është aty në letër. Ishte një proces i vështirë sepse duhet të regjistrosh të gjithë infrastrukturën.
Por kjo ka mbaruar dhe më pas është rindërtimi që do të sjellë më shumë fluturime dhe pasagjerë dhe pres që pjesa turistike të drejtohet atje, dhe pjesa e biznesit të vijë në Shkup", tha zv. kryeministri Nikolloski për "Sitel".
Nikolloski gjithashtu kujtoi se po punohet për një marrëveshje për trafik ajror me Arabinë Saudite dhe se pret që të vendoset një linjë direkte midis dy vendeve./Telegrafi/