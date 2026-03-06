Nikolloski: Do zgjidhim problemin me transportuesit individualisht, se çfarë do të bëjnë vendet e tjera është punë e tyre
Lidhur me problemet që kanë shoferët profesionistë nga Maqedonia, Serbia, Mali i Zi dhe Bosnja e Hercegovina me sistemin e hyrjes dhe daljes në Bashkimin Evropian, Ministri i Transportit dhe Lidhjeve dhe zv. kryeministri, Aleksandar Nikolloski, thotë se zgjidhja më e mirë është lëshimi i vizave afatgjata.
Sipas tij, Zvicra, si shtet anëtar, e kishte futur atë para problemit, dhe tani ka njoftime nga Kroacia se do ta bëjë të njëjtën gjë.
"Na duhen edhe disa vende ku transportuesit tanë punojnë më shumë. Do të doja të theksoja se ne po e zgjidhim këtë individualisht, domethënë, ta zgjidhim problemin për transportuesit e vendit.
Çfarë do të bëjnë vendet e tjera, kjo është punë e tyre dhe do t'i kërkoja publikut dhe transportuesve të vendit të mos bien nën axhendat dhe provokimet e të tjerëve. Le të vendosin vetë Serbia, Bosnja e Hercegovina, Shqipëria, ne do të vendosim vetë. Deri në kohën kur ky sistem të fillojë të zbatohet, pres që të gjitha problemet të zgjidhen", tha Nikolloski në diskutimin e sotëm në panel "Rritja Ekonomike - Siguria Ekonomike e Qytetarëve", që u mbajt në Qeveri.
Kryetari i Shoqatës Ndërkombëtare të Biznesit të Transportit, Nedzho Mandiq, i tha FoNet se shoqatat e transportit të Serbisë, Malit të Zi, Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Maqedonisë do të takohen në Beograd të premten për të rënë dakord mbi hapat e mëtejshëm për shkak të problemeve me të cilat përballen shoferët profesionistë. Mandiq tha se edhe shoqatat e shoferëve do t'i bashkohen takimit./Telegrafi/