Ngriten kallëzime penale ndaj dy policëve në Maqedoni, kanë rrahur një person të privuar nga liria
Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se janë ngritur kallëzime penale kundër dy oficerëve të policisë për përdorim të forcës së tepërt fizike ndaj një personi të ndaluar.
Bëhet fjalë për D.S. dhe M.S. nga Njësia e Policisë Ndërhyrëse në SPB Shkup.
"Departamenti për Kontroll të Brendshëm, Hetime Penale dhe Standarde Profesionale në Ministrinë e Brendshme ka ngritur një kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit kundër D.S. dhe M.S. për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit për kryerjen e një vepre penale "ngacmim gjatë kryerjes së detyrës". Të pandehurit, oficerë policie në Njësinë e Policisë Ndërhyrëse në Ministrinë e Brendshme Shkup, më 19.04.2026 rreth orës 03:00 gjatë kryerjes së detyrave zyrtare, kanë përdorur forcë të tepruar fizike dhe kanë shkaktuar lëndime ndaj një personi të privuar nga liria", njofton Ministria e Brendshme.
Departamenti për Kontroll të Brendshëm do të ngrejë një propozim kundër oficerëve të policisë për të filluar një procedurë për të përcaktuar përgjegjësinë për shkelje të disiplinës së punës./Telegrafi/