Nga ringu në fushë: Oleksandr Usyk luan së bashku me dy yjet e Kosovës në një miqësore
Mesfushori i Kosovës, Lindon Emërllahu, ka qenë protagonist në fitoren e skuadrës ukrainase Polissya Zhytomyr, e cila të martën e mposhti ekipin kanadez Vancouver Whitecaps me rezultat 2-0 në një ndeshje miqësore.
Takimi u zhvillua në Spanjë, aty ku të dyja skuadrat po kryejnë fazën përgatitore para fillimit të sezonit të ri.
Emërllahu u dallua që në minutat e para të ndeshjes, duke dhuruar një asistim të saktë për Oleksandr Nazarenko, i cili realizoi golin e epërsisë që në minutën e katërt.
Ndeshja ishte e veçantë jo vetëm për rezultatin, por edhe për një moment të rrallë sportiv.
Për herë të parë me fanellën e Polissyas u paraqit kampioni i botës në peshat e rënda në boksin profesionist, Oleksandr Usyk, i cili u aktivizua nga minuta e 76-të si sulmues anësor.
Lindon Emërllahu first assist for Polissya in a friendly game vs @WhitecapsFC @FootballKosovo @kosovarfootball @Kosovartalents https://t.co/cXKjQnMKvf
— Polissya Zhytomyr EN (@PolissyaEN) January 27, 2026
Aktivizimi i tij erdhi si pjesë e një marrëveshjeje simbolike me klubin ukrainas dhe u prit me interes të madh nga publiku.
Përveç Emërllahut, për Polissyan luajti edhe reprezentuesi tjetër i Kosovës, Ilir Krasniqi.
OLEKSANDR USYK IS ON THE PITCH FOR POLISSYA!
The heavyweight boxing champ has just come on for the UPL side in their mid season friendly v Vancouver Whitecaps
Watch the final 15 to see if he’ll get a goal here:https://t.co/OY6VNPhsFY pic.twitter.com/OKf1aYKbe5
— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 27, 2026
Në anën tjetër, skuadra e Vancouverit kishte në përbërje një emër të madh të futbollit botëror, legjendën gjermane Thomas Muller, i cili vazhdon të jetë pjesë e ekipit kanadez.
Pas përfundimit të ndeshjes, dy futbollistët e Kosovës, Lindon Emërllahu dhe Ilir Krasniqi, patën mundësinë të takohen dhe të shkëmbejnë momente miqësore me kampionin e botës në boks, Oleksandr Usyk, duke e mbyllur një ditë të veçantë sportive në mënyrën më simbolike./Telegrafi/