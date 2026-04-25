Nga një turne te Trepça ’89 – Sheremet Isufi tregon hapat e parë si 17-vjeçar në një ekip me yje
Në episodin më të ri të podcastit “Arena e Yjeve”, mysafir ishte ish-sulmuesi i njohur kosovar, Sheremet Isufi. Ky episod realizohet me mbështetjen e sponsorit zyrtar Exfis.
Në fillim të podcastit, Isufi tregon se si një turne u bë shkaktar që ai si një 17-vjeçar të realizonte kalimin e tij te Trepça’89, një ekip atë kohë i cili ishte i mbushur me yje.
“Është interesant sepse ka qenë një turnir në Mitrovicë, në palestrën “Minatori” edhe ekipe bëheshin çdo vit, organizoheshin dhe kishte shumë prej tyre”.
“Unë gati si 17-vjeçar edhe ai turniri kaloi me sukses. Prej 60 ekipeve ne kaluam në gjashtë më të mirat”.
“Ka qenë kryetar Asllan Vitaku i “Minatori 89’” kemi biseduar, unë si i ri atëherë nuk dija as çfarë të flas”.
“Përmes disa shokëve e kuptova se ai kërkoi që të vijë në Minator, kështu-kështu jemi të interesuar, unë ua lash atyre, si do që vendosni ju”, ka rrëfyer Isufi mes tjerash.
