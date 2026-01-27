Nga legjendat e fushës te shefat e bankinës: 20 yje të futbollit që sot janë trajnerë
Brezi i futbollistëve me të cilin u rritën miliona tifozë në mbarë botën sot nuk feston më gola në fushë, por jep udhëzime nga zona teknike.
Ish-yje të Ligës Premier, La Liga, Serie A dhe Bundesligës kanë ndërruar fanellën me kostumin e trajnerit, duke ndërtuar kapituj të rinj në karrierën e tyre.
Disa tashmë udhëheqin klube gjigante, të tjerë po rriten gradualisht – por të gjithë dëshmojnë se koha në futboll ecën shpejt.
Wayne Rooney
Legjenda e Manchester United dhe Anglisë hyri herët në zejen e trajnerit, duke drejtuar Derby County në kushte ekstreme. Ka kaluar edhe nga DC United e Birmingham City dhe mbetet një emër i respektuar për projekte rindërtimi.
Michael Carrick
I qetë dhe inteligjent si dikur në fushë, Carrick u dallua te Middlesbrough për futboll posedues. Në janar 2026 u rikthye te Manchester United si trajner i përkohshëm, duke fituar dy ndeshje të mëdha. E ardhmja pritet të sjellë më shumë suksese.
Jack Wilshere
I detyruar të tërhiqej herët si lojtar, Wilshere u formua si trajner në akademinë e Arsenalit. Në vitin 2025 mori drejtimin e Luton Town, në sfidën e tij të parë serioze si trajner kryesor.
Tom Cleverley
Ish-mesfushori i Manchester United nisi karrierën e trajnerit te Watford dhe më pas u emërua trajner i Plymouth Argyle. Vlerësohet për punën metodike dhe komunikimin e fortë me lojtarët.
Vincent Kompany
Nga Anderlechti te Burnley dhe më pas te Bayern Munich – ngjitje e shpejtë për ish-kapitenin e Man Cityt. Stili i tij intensiv dhe dominues e ka bërë një nga trajnerët më interesantë të Evropës.
Frank Lampard
Filloi te Derby, promovoi talente te Chelsea dhe kaloi beteja të vështira te Everton. Aktualisht po ringjall Coventry City, me synimin e kthimit në Ligën Premier.
Steven Gerrard
Hero i Liverpoolit, fitoi titullin historik me Rangers pa humbje. Pas Aston Villas dhe një aventure në Arabinë Saudite, vazhdon të kërkojë stabilitet në karrierën e trajnerit.
Xabi Alonso
Një nga mendjet më brilante taktike të brezit të tij. Pas suksesit historik me Bayer Leverkusen, u emërua trajner i Real Madridit, por periudha përfundoi në janar 2026. Tani në kërkim të një projekti më afatgjatë.
Xavi Hernandez
Ikonë e Barcelonës, e riktheu klubin te titulli i La Ligës në 2023. Pavarësisht kritikave evropiane, ai simbolizoi rikthimin te ADN-ja klasike e klubit.
Cesc Fabregas
Nga dirigjent në fushë, në arkitekt nga banka. Trajner i Comos në Serie A, Fabregas po ndërton një projekt ambicioz me futboll posedues.
Alvaro Arbeloa
Rrugë akademike dhe disiplinë madrilene. Pas suksesit me të rinjtë, në janar 2026 mori drejtimin e Real Madridit, duke u bërë pjesë e tranzicionit të klubit.
Javier Mascherano
Nga organizator i mbrojtjes, në udhëheqës ekipesh. Pas Argjentinës U-20, drejtoi Inter Miami drejt suksesit dhe fitoi respekt si trajner.
Ruud van Nistelrooy
Metodik dhe i përmbajtur, nisi te PSV dhe fitoi trofe. Pas një eksperience të vështirë te Leicester, sot është pjesë e stafit të Holandës.
Fernando Torres
Ikonë e Atleticos, po rritet si trajner brenda klubit të zemrës. Aktualisht drejton Atletico Madrid B dhe shihet si pasardhës i mundshëm i Simeones.
Rafael Marquez
I qetë dhe taktik, punon me Barcelonën B. Një figurë kyçe në zhvillimin e talenteve dhe në strukturën e brendshme të klubit katalanas.
Andrea Pirlo
Filloi papritur te Juventusi dhe fitoi trofe, por u largua shpejt. Sot vazhdon të kërkojë stabilitet, duke mbetur një emër që tërheq interes.
Thiago Motta
Një nga trajnerët më modernë në Serie A. Me Bolognan ka ndërtuar një ekip agresiv dhe taktikisht inteligjent, pavarësisht dështimit te Juventusi.
Gael Clichy
Ish-mbrojtësi i Arsenalit dhe Man Cityt u emërua trajner i Caen në fund të vitit 2025. Fokus i madh në intensitet dhe zhvillimin e të rinjve.
Stephan Lichtsteiner
Legjenda e Juventusit dhe Arsenalit u rikthye në Zvicër. Në janar 2026 mori drejtimin e Baselit, me misionin për ta rikthyer klubin në majë.
Liam Rosenior
Nga mbrojtës i qëndrueshëm në Ligën Premier, në trajner progresiv. Në janar 2026 u emërua trajner i Chelseat me kontratë afatgjatë.
/Telegrafi/