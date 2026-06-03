Nga drejtimi i zhvillimit ekonomik në garën për Kuvendin: Haki Huruglica, një nga emrat e rinj që po tërheq vëmendje në Gjilan
Në një skenë politike ku shpesh dominojnë emrat e vjetër, në Gjilan po spikat një profil ndryshe.
Haki Huruglica, Drejtor i Zhvillimit Ekonomik në Komunën e Gjilanit, ka hyrë në garën për deputet në listën e Lëvizjes Vetëvendosje, në krah të Kryeministrit Albin Kurti, me numrin 105.
Ende pa i mbushur 30 vjet, Huruglica konsiderohet ndër zyrtarët më aktivë të nivelit lokal. Gjatë mandatit të tij nga shkurti i vitit 2026, ai ka realizuar mbi 100 vizita në biznese, takime me ndërmarrës vendorë e ndërkombëtarë, si dhe një sërë aktivitetesh që synonin tërheqjen e investimeve dhe krijimin e mundësive të reja ekonomike për Gjilanin.
Angazhimi i tij nuk është kufizuar vetëm në nivel lokal. Takimet dhe bashkëpunimet e zhvilluara me partnerë ndërkombëtarë kanë shtrirë aktivitetin institucional deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke e bërë atë një nga zyrtarët e rinj më të ekspozuar në proceset e bashkëpunimit ekonomik.
Së fundmi, emri i tij u përmend publikisht edhe nga Kryetari i Komunës së Gjilanit, Alban Hyseni, i cili e falënderoi për iniciativën që çoi në nënshkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit me Ministrinë e Sportit për ndërtimin e stadiumit sintetik të KF “Studenti” në Miresh. Projekti është vlerësuar si një investim i rëndësishëm për sportin dhe rininë e zonës.
Përkrahësit e tij e shohin Huruglicën si pjesë të një brezi të ri politikanësh që vijnë nga puna konkrete në terren dhe nga menaxhimi institucional, ndërsa hyrja e tij në garën për deputet shihet si përpjekje për ta përfaqësuar Gjilanin me një zë të ri në Kuvendin e Kosovës.
Mbetet të shihet se sa do të përkthehet ky profil në mbështetje elektorale, por një gjë është e qartë: Haki Huruglica po hyn në këtë garë me një bagazh rezultatesh që pak kandidatë të moshës së tij mund ta pretendojnë.