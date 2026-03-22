Kombëtarja e Turqisë e ka bërë publike listën për play-offin e Kupës së Botës.

Turqit do ta presin Rumaninë në gjysmëfinale, ndërsa në finale do të përballen me fituesin e gjysmëfinales tjetër, pra Sllovaki – Kosovë.

Përzgjedhësi Vincenzo Montella tashmë e ka bërë listën publike, ku ka shumë emra të njohur, përfshirë portierin Altay Bayindir të Manchester Unitedit, Hakan Calhanoglun e Interit, Kenan Yildizin e Juvensuti si dhe Arda Gulerin e Real Madridit.

Lista e plotë:

Portierë: Ugurcan Cakir, Altay Bayindir, Mert Gunok, Muhammed Sengezer

Mbrojtësit: Merih Demiral, Ferdi Kadioglu, Ozan Kabak, Mert Muldur, Samet Akaydin, Abdulkerim Bardakci, Zeki Celik, Eren Elmali, Mustafa Eskihellac, Ahmetcan Kaplan

Mesfushorët: Ismail Yuksek, Atakan Karazor, Orkun Kokcu, Salih Ozcan, Hakan Calhanoglu, Kaan Ayhan

Sulmuesit: Kenan Yildiz, Baris Yilmaz, Kerem Akturkoglu, Yunus Akgun, Deniz Gul, Aral Simsir, Semih Kilicsoy, Ogzun Aydin, Irfan Kahveci, Arda Guler.

Kujtojmë, në rast që Turqia fiton ndaj Rumanisë dhe Kosova e mposht Sllovakinë, atëherë finalja do të zhvillohet në “Fadil Vokrri”./Telegrafi/

PërfaqësuesetKombëtarja e TurqisëFutbollNdërkombëtareSport
telegrafi sport app