Nga 7 deri më 15 shkurt, Skechers ofron -40% zbritje në të gjitha produktet
Brendi i njohur amerikan për këpucë komode dhe stil unik, Skechers po vjen me një super ofertë prej -40% zbritje në të gjitha produktet.
Nga 7 deri më 15 shkurt, klientët kanë mundësinë të përfitojnë nga çmimet e reduktuara dhe të zgjedhin modelet e tyre të preferuara - nga atlete për përdorim të përditshëm, deri te këpucët sportive që ofrojnë rehati maksimale në çdo hap.
Oferta është e vlefshme në dyqanet Skechers në Albi Mall Prishtinë, Prishtina Mall dhe Albi Mall Gjilan.
Mos e humbni këtë mundësi të kufizuar në kohë.
Vizitoni dyqanet Skechers gjatë kësaj periudhe dhe siguroni produktet tuaja të preferuara me -40% zbritje, sepse komoditeti dhe stili nuk kanë qenë kurrë më të arritshëm.
Top Lajme
Jobs
Deals