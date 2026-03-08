Nga 200 deri në 500 euro gjobë për shoferët që shkelën rregullat në Ferizaj
Pesë shoferë janë ndëshkuar nga policia për shkelje të rënda të rregullave të trafikut rrugor në rajonin e Ferizaj.
Sipas Policia e Kosovës, patrullat e Njësisë së Komunikacionit Rrugor kanë realizuar kontrolle më 7 mars në pika të ndryshme të rajonit, ku janë identifikuar disa kundërvajtje në komunikacion.
Bazuar në Ligji për Trafikun Rrugor 08/L-186 i Kosovës, neni 247, policia ka shqiptuar gjobë prej 500 eurosh ndaj një kompanie transporti, pasi kishte lejuar shoferin me inicialet B.D. të qarkullonte me kamion me rimorkio me regjistrim të skaduar që nga 10 dhjetori 2025.
Po ashtu, një tjetër kompani transporti është ndëshkuar me 500 euro gjobë, pasi kishte lejuar shoferin A.Z. të qarkullonte me automjetin VW me targa vendore, me regjistrim të skaduar që nga 10 maji 2025.
Ndërkohë, shoferi L.L., 23 vjeç, i cili drejtonte një veturë BMW 320 me targa vendore, është ndaluar për tejkalim në vend të padukshëm dhe në vijë të plotë. Ndaj tij është shqiptuar gjobë prej 200 eurosh, dy pikë negative dhe masa mbrojtëse e heqjes së patentë-shoferit për tre muaj.
Për të njëjtën kundërvajtje është ndëshkuar edhe shoferi K.K., 37 vjeç, i cili drejtonte një veturë VW Golf. Edhe ndaj tij është shqiptuar gjobë prej 200 eurosh, dy pikë negative dhe heqje e patentë-shoferit për tre muaj.
Ndërkaq, shoferi S.S., 59 vjeç, është ndaluar duke drejtuar një autobus Setra ndërsa përdorte telefonin gjatë lëvizjes. Pas verifikimit, policia ka konstatuar se kjo ishte hera e dytë e së njëjtës kundërvajtje, ndaj është ndëshkuar me 200 euro gjobë, dy pikë negative dhe heqje të patentë-shoferit për tre muaj.
Policia e Kosovës në rajonin e Ferizajt ka bërë të ditur se do të vazhdojë kontrollet e rregullta dhe të intensifikuara për të rritur sigurinë në komunikacion, duke u bërë thirrje qytetarëve që të respektojnë rregullat e trafikut.
Autoritetet policore kanë njoftuar gjithashtu se shkeljet në trafik mund të raportohen në numrin 192, në numrat rajonalë të policisë ose përmes aplikacionit Lajmëro Policinë, duke garantuar trajtim konfidencial të çdo informacioni të pranuar.