Nga 1 shtatori, tetë trena në ditë mes Zelenikovës dhe Shkupit
Nga 1 shtatori 2026 do të jetë sërish e disponueshme lidhja hekurudhore mes Zelenikovës dhe Shkupit, me trenin urban që do të qarkullojë tetë herë në ditë në të dy drejtimet.
Treni nga Zelenikova do të ndalet në stacionet Zelenikovo Novo, Oreshani, Jane Sandanski, Draçevo dhe Lisiçe, ndërsa stacioni përfundimtar do të jetë Stacioni Hekurudhor Shkup.
Nisja e parë nga Zelenikova do të jetë në orën 6:20, e më pas do të ketë trena në 8:30, 12:26, 14:00, 16:25, 18:30, 20:12 dhe 21:55.
Në drejtimin e kundërt, nga Stacioni Hekurudhor Shkup, treni i parë do të niset në orën 5:32. Nisjet e tjera janë në 7:30, 11:40, 13:20, 15:42, 17:45, 19:12 dhe 20:56.
Udhëtimi nga Zelenikova deri në Shkup do të zgjasë mes 24 dhe 28 minuta, varësisht nga nisja, ndërsa në drejtimin e kundërt kohëzgjatja do të jetë nga 24 deri në 26 minuta.
Orari i trenave do të vlejë nga 1 shtatori deri më 31 dhjetor 2026.
Rivendosja e linjës është veçanërisht e rëndësishme për banorët e Zelenikovës, Oreshanit, Draçevës, Lisiçes dhe vendbanimeve përreth që udhëtojnë çdo ditë drejt Shkupit.
Prakticiteti i linjës, megjithatë, do të varet edhe nga sa do të harmonizohen nisjet me orarin e punës, shkollave dhe transportit publik tjetër në kryeqytet.
Rifillimi i kësaj lidhjeje hekurudhore vjen në një periudhë kur transporti hekurudhor i udhëtarëve në vend është dukshëm i reduktuar.
Aktualisht në hekurudhat maqedonase qarkullojnë dhjetë çifte trenash udhëtarësh – nga tre nga Shkupi drejt Bitolës dhe Velesit dhe nga dy drejt Kumanovës dhe Gjevgjelisë.
Një pjesë e linjave të mëparshme janë hequr ose pezulluar përkohësisht. Dy trena nga Shkupi drejt Velesit dhe një drejt Bitolës u hoqën për shkak të rikonstruksionit të segmentit Shkup – Zelenikovo, ndërsa trena ndërkombëtarë drejt Greqisë, Serbisë dhe Kosovës për momentin nuk ka.
Trenat nga Shkupi drejt Kërçovës dhe Koçanit nuk qarkullojnë që nga maji 2021.