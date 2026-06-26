Netanyahu: Nuk tërhiqemi nga Libani, Siria dhe Gaza
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli do të mbetet në një zonë sigurie në Libanin jugor "për aq kohë sa të jetë e nevojshme", ndërsa Ministri i Mbrojtjes Izrael Katz paralajmëroi Iranin kundër reagimit ndaj operacioneve ushtarake izraelite atje.
Duke folur në një ceremoni për oficerët e rinj luftarakë, Netanyahu tha se Izraeli ishte zhvendosur nga zonat që thjesht kontrollonte në “komandimin e terrenit” në Libanin jugor, duke përfshirë pozicionet pranë Beaufort, dhe nuk do të tërhiqej.
“Ne nuk do të tërhiqemi”, tha Netanyahu.
“Ne do t’i mbrojmë banorët e veriut dhe të gjithë qytetarët izraelitë që andej”, shtoi ai.
Netanyahu tha se ai dhe Katz kishin udhëzuar ushtrinë izraelite të vepronte kundër çdo kërcënimi ndaj trupave ose komuniteteve izraelite në Izraelin verior.
Katz ishte më i qartë në lidhjen e Libanit me Iranin. Ai tha se Izraeli nuk do të largohej nga zonat e tij të sigurisë në Liban, Siri apo Gaza “pa një afat kohor”, pavarësisht presionit, dhe e paralajmëroi Teheranin kundër trajtimit të veprimeve izraelite në Liban si një shkaktar për përshkallëzim më të gjerë.
“Nëse Irani sulmon Izraelin për shkak të veprimeve tona në Liban, ose për ndonjë arsye tjetër, ne do ta sulmojmë atë me forcë të plotë”, tha Katz, duke shtuar se Izraeli do ta bënte të qartë atë që ai e quajti hendekun në pushtet midis dy palëve.
Netanyahu përsëriti gjithashtu vijën e kuqe të Izraelit mbi programin bërthamor të Iranit, duke thënë se “me ose pa marrëveshje”, Iranit nuk do t’i lejohej të pajisej me armë bërthamore për sa kohë ai do të mbetej kryeministër.
“IDF do të mbetet në zonat e sigurisë në Liban, në Siri dhe në Gaza", deklaroi ai. /Telegrafi/