Netanyahu: Do t’i shpeshtojmë sulmet edhe në Liban
Izraeli do të shtojë sulmet ndaj Hezbollahut dhe Iranit, thotë kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu gjatë një vizite në bazën ajrore Palmachim, së bashku me ministrin e Mbrojtjes, Israel Katz dhe shefin e Shtabit të Përgjithshëm të IDF-së, gjeneral-lejtnant Eyal Zamir.
“Hezbollahu bëri një gabim shumë të madh kur na sulmoi”, thotë Netanyahu në lidhje me sulmet me raketa të Hezbollahut ndaj veriut të Izraelit ditët e fundit, shkruan timesofisrael.
“Ne tashmë jemi përgjigjur me forcë dhe do të përgjigjemi me edhe më shumë forcë dhe masa shtesë”, shtoi ai.
Hezbollahu po e tërheq Libanin në një luftë, thotë ai, “vetëm për shkak të vdekjes së atij vrasësi masiv me të cilin ata nuk kanë lidhje”, duke iu referuar Udhëheqësit Suprem të vrarë të Iranit, Ali Khamenei. Irani është mbështetësi kryesor i Hezbollahut.
“Ata duhet të kujdesen për veten e tyre dhe do të bënin mirë ta bënin këtë sa më shpejt. Ne do të vazhdojmë të bëjmë atë që është e nevojshme për mbrojtjen tonë”, thotë kryeministri izraelit.
Netanyahu gjithashtu premton se Izraeli do të “vazhdojë të godasë Iranin me forcë. Pilotët tanë janë mbi qiellin e Iranit dhe Teheranit, si dhe mbi qiellin e Libanit”.
Ndryshe, konflikti – i cili filloi me sulmet amerikano-izraelite ndaj Iranit herët të shtunën – tashmë ka përfshirë një numër vendesh nga rajoni i Gjirit dhe Lindja e Mesme më e gjerë. /Telegrafi/