Nesër në orën 12:00, LSM do të bllokojë rrugën përpara Odës Ekonomike të Maqedonisë
Lidhja e Sindikatave do të bllokojë nesër qasjet për në Odën Ekonomike, Organizatën e Punëdhënësve dhe Konfederatën e Biznesit. Bllokimi do të fillojë në kryqëzimin përpara Odës Ekonomike në orën 12:00.
"Mos u shqetësoni, do të jemi përsëri 21 vjeç, aq sa nevojiten për minimumin ligjor për të dalë në rrugë dhe për të bllokuar. Nuk do të lejojmë që punëtorët të zemërohen me deputetët, shefat dhe Qeverinë duke qëndruar në rrugë, vetëm për t'i bllokuar ata siç i kanë bllokuar, disa për 36 vjet, disa për dy vjet, disa për një vit.
Por u bëjmë thirrje të gjithë atyre që kalojnë dhe që munden, të paktën për disa minuta të qëndrojnë me ne. Para Odës Ekonomike do të bllokojmë shefat që i kanë bllokuar punëtorët për 36 vjet, shefa që refuzuan të rrisin pagat e punëtorëve dhe pagën minimale, dhe u ankuan se punëtorët e kualifikuar po largohen nga Maqedonia dhe se nuk do të jenë në gjendje t'i mbajnë ata", tha Trendafilov.
Ai tregoi se shefat do të bllokohen derisa të marrin një vendim për të rritur pagën minimale në 600 euro dhe të gjitha pagat e tjera për 6.000 denarë./Telegrafi/