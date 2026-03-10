Nëse vëreni këto 5 shenja, bojleri mund të shpërthejë – pasojat mund të jenë shumë të rënda
Edhe pse rrallë ndodhin, shpërthimet e bojlerit mund të shkaktojnë dëme të mëdha materiale dhe të rrezikojnë seriozisht sigurinë e njerëzve në shtëpi
Edhe pse shpërthimet e bojlerit janë të rralla, pasojat mund të jenë shumë serioze dhe të rrezikshme. Ekspertët paralajmërojnë se një defekt në këtë pajisje shtëpiake mund të shkaktojë dëme të mëdha materiale, por edhe lëndime, madje në raste të rënda edhe tragjedi për personat që ndodhen pranë. Pikërisht për këtë arsye mirëmbajtja e rregullt e bojlerit është shumë e rëndësishme për sigurinë e shtëpisë, sidomos nëse përdorni një bojler më të vjetër.
Shpërthimi mund të ndodhë nëse temperatura dhe presioni brenda bojlerit janë shumë të larta ose nëse ndodh rrjedhje gazi. Për të reaguar në kohë dhe për të parandaluar një rrezik të mundshëm, duhet të kushtoni vëmendje disa shenjave paralajmëruese. Nëse i vëreni, mos u përpiqni ta riparoni vetë bojlerin, por kontaktoni një specialist, transmeton Telegrafi.
Rrjedhje uji te valvula
Valvula T&P (temperaturë dhe presion) shërben për rregullimin e temperaturës dhe presionit në bojler. Nëse vëreni rrjedhje uji në këtë valvulë, ka shumë gjasa që ajo nuk po arrin të përballojë presionin që krijohet brenda bojlerit.
Valvula T&P gjithmonë e hapur
Kur bojleri funksionon normalisht, valvula T&P hapet vetëm kur presioni arrin një nivel të caktuar. Ajo mund të hapet edhe kur temperatura e ujit rritet shumë, duke lejuar përzierjen e ujit të ftohtë me atë të nxehtë për të ulur temperaturën. Por nëse kjo valvulë qëndron gjithmonë e hapur, mund të jetë shenjë e një problemi serioz që mund të çojë në shpërthim.
Ujë i ndotur ose me ngjyrë kafe
Uji i ndotur ose me ngjyrë kafe është një nga shenjat që vërehen më lehtë. Prania e tij mund të tregojë se në bojler është grumbulluar shumë sediment. Në disa raste mund të jetë edhe shenjë e gërryerjes së tubave. Në çdo rast, kjo është një shenjë paralajmëruese për një defekt të afërt.
Era e vezëve të prishura
Nëse pranë bojlerit ndjeni një erë të ngjashme me vezë të prishura, kjo është një shenjë që nuk duhet injoruar. Zakonisht tregon për rrjedhje gazi dhe kërkon ndërhyrje urgjente. Flaka kontrolluese e bojlerit mund të ndezë gazin e rrjedhur, gjë që mund të shkaktojë shpërthim ose zjarr të rrezikshëm.
Zhurma kërcitëse
Shumë njerëz nuk i kushtojnë vëmendje zhurmave që vijnë nga bojleri, por ato mund të tregojnë shumë për gjendjen e tij. Nëse bojleri nuk pastrohet dhe nuk mirëmbahen rregullisht, brenda tij krijohen shtresa sedimenti. Kjo bën që ngrohësit të mos e ngrohin ujin në mënyrë efikase dhe mund të dëgjohen zhurma kërcitëse kur uji nën shtresën e sedimentit fillon të vlojë. /Telegrafi/