Nese peshqirët kanë humbur butësinë, përdoreni këtë produkt për të kthyer shkëlqimin
Nëse peshqirat tuaja dalin nga lavatriçja të forta dhe të ashpra, ka shumë mundësi që po bëni një gabim shumë të zakonshëm në larje, por mos u shqetësoni—është lehtë të rregullohet.
Ekspertët e Secret Linen shpjeguan se hedhja e shumë produkteve të larjes në lavatriçe shkakton akumulimin e sapunit në tekstil, i cili nuk mund të shpëlahet. Ata thanë:
“Nëse përdorni shumë produkt, thjesht do të jetë më e vështirë të hiqet gjatë ciklit të shpëlarjes. Kjo do të akumulohet me kalimin e kohës dhe do të shtojë ashpërsinë e peshqirëve tuaj të dashur.”
Megjithatë, nëse peshqirat tuaja kanë humbur butësinë, nuk ka nevojë të shqetësoheni. Ekspertët e larjes thanë se mund t’i riktheni shpejt duke shtuar uthull të bardhë në lavatriçen tuaj.
Ata shpjeguan:
“Nëse peshqirat tuaja janë shumë të forta dhe të ashpra, provoni të shtoni rreth 250 ml uthull në një larje së bashku me detergjentin tuaj.
Shtojeni në drumën e lavatriçes pak para se të ngarkoni peshqirat dhe filloni ciklin, mos u shqetësoni, nuk do të bëjë që peshqirat të nuhasin si qese patatesh.”
Duket e çuditshme, por uthulla e bardhë është acidike, që do të thotë se mund të heqë mbetjet e sapunit nga tekstili dhe t’u rikthejë butësinë dhe aftësinë e thithjes. Shumica e zbutësve të rrobave përmbajnë silikon, i cili krijon një shtresë të hollë dylli mbi peshqira, të cilën uthulla e bardhë mund ta tretë për t’i bërë peshqirat përsëri të buta.
Si të përdorni uthullën për të bërë peshqirat përsëri të buta
Gjithçka që duhet të bëni është të vendosni peshqirat në lavatriçe, por sigurohuni që të mos e mbingarkoni makinën; përndryshe, peshqirat nuk do të shpëlahen si duhet.
Shtoni 250 ml uthull të bardhë aty ku zakonisht vendosni zbutësin e rrobave dhe hidhni vetëm sasinë e mjaftueshme të detergjentit në sirtar.
Pastaj lajini peshqirat në një larje të ngrohtë me 30°C ose 40°C. Mos i vendosni në larje shumë të nxehtë.
Eksperti tha:
“Ashtu si detergjentët e fortë, temperaturat e larta heqin butësinë natyrale të fibrave. Ne sugjerojmë të lajini peshqirat e banjës në temperatura më të ulëta, midis 30 dhe 40 gradë.”
Pasi cikli i larjes të përfundojë, varni peshqirat për t’u tharë ose vendosini në një tharëse me nxehtësi të ulët.
Nëse përdorni tharëse, konsideroni të blini topa tharëse që ndihmojnë në rikthimin e butësisë së peshqirëve. Nëse vendosni t’i varni, mos i vendosni mbi radiator.
Eksperti shtoi:
“Sugjeroj të shmangni vendosjen e tyre mbi radiator, pasi kjo shkakton tharje të tepërt dhe peshqira të forta. Përdorni një varëse pranë një ngrohësi ose edhe më mirë, thajini jashtë në një ditë me erë.”