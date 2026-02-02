Nëse fitoni më pak se 100,000 dollarë, ndoshta nuk do të blini një veturë të re
Çmimet e makinave të reja janë më të larta se kurrë. Çmimi mesatar i transaksionit kohët e fundit arriti mbi 50,000 dollarë në dhjetor, dhe tani numri i konsumatorëve që fitojnë më pak se 100,000 dollarë po bie ndjeshëm.
Sipas të dhënave të reja nga Cox Automotive, konsumatorët që fitojnë më pak se 100,000 dollarë në vit përbëjnë vetëm 37 përqind të blerësve të makinave të reja. Ky numër ishte 50 përqind në vitin 2020.
"Sot kemi një blerës automjetesh të ndryshëm nga sa kishim vetëm disa vjet më parë," tha ekonomisti i lartë i Cox Automotive, Charlie Chesbrough, gjatë një eventi javën e kaluar, sipas CNBC.
"Kjo është se po shohim që blerësi mesatar këtu është shumë më i pasur", shtoi ai, transmeton Telegrafi.
Ndërsa numri i konsumatorëve që fitojnë më pak se 100,000 dollarë në vit është zvogëluar, pjesa e blerësve që fitojnë më shumë se 200,000 dollarë është rritur nga 18 në 29 përqind.
Përveç çmimeve të larta të transaksioneve, pagesat mujore të makinave të reja kanë arritur gjithashtu nivele të tepruara. Pagesa mesatare për makina të reja në Shtetet e Bashkuara është gati 750 dollarë në muaj, ndërsa 20 përqind e blerësve të makinave të reja paguajnë 1,000 dollarë ose më shumë.
"Tani po mbështetemi te jashtëzakonisht të pasurit për të gjeneruar shitjet", tha Mark Barrott, një partner në firmën konsulente Plante Moran, në të njëjtin aktivitet.
Për shumicën e amerikanëve, blerja e makinave të reja është jashtë diskutimit. Por edhe tregu i makinave të përdorura mbetet i paarritshëm për shumë njerëz.
Sipas Cox Automotive, makina mesatare e përdorur u listua për pak më shumë se 26,000 dollarë në dhjetor 2025, tre përqind më shumë se dhjetori 2024.
Pagesa mesatare mujore për makina të përdorura kaloi 500 dollarë vitin e kaluar, dhe pjesa e makinave të lira të përdorura po zvogëlohet.
Vitin e kaluar, çmimet e makinave të përdorura nën 20,000 dollarë përbënin pak më pak se 12 përqind të totalit të listimeve, krahasuar me gati 50 përqind në vitin 2019. Gati 70 përqind e makinave të përdorura ranë në rangun prej 20,000 deri në 40,000 dollarë.
Çmimet e makinave të përdorura u rritën pas pandemisë për shkak të mungesës së automjeteve në dispozicion.
Kur goditi Covid-19, prodhimi i automjeteve ra, duke çuar në një furnizim më të pakët të makinave të reja dhe në rritje të kërkesës së konsumatorëve.
Këto të dhëna të fundit janë një provë më shumë se prodhuesit e makinave po braktisin konsumatorët e përditshëm për t'u përqendruar te ata me të ardhura të larta.
Çmimet e makinave të reja janë më të larta se kurrë, me prodhuesit e makinave që vazhdojnë të ndërpresin prodhimin e modeleve të përballueshme, duke i shtyrë konsumatorët e ndërgjegjshëm për kostot drejt tregut ende të shtrenjtë të makinave të përdorura. Nuk është e lehtë atje për blerësit. /Telegrafi/