Nëntë fjali që njerëzit me inteligjencë të lartë i dëgjonin shpesh në fëmijëri
Mënyra se si i rrisim fëmijët tanë ka një ndikim të fortë në inteligjencën e tyre dhe shembulli që u japim atyre çdo ditë luan një rol kyç. Prindërit që janë kuriozë, të hapur ndaj të mësuarit dhe të gatshëm për të folur shpesh rrisin fëmijë që mendojnë më thellë dhe në mënyrë kritike.
Janë pikërisht fëmijë të tillë që shpesh dëgjojnë fjali të caktuara ndërsa rriten, që i inkurajojnë ata të mendojnë dhe të eksplorojnë.
Këto fraza në dukje të thjeshta i formësojnë aftësitë e tyre njohëse dhe emocionale me kalimin e kohës, shkruan Your Tango.
"Le ta bëjmë së bashku"
Inteligjenca nuk ka të bëjë vetëm me zgjidhjen e problemeve vetë, por edhe me aftësinë për të bashkëpunuar me të tjerët. Fjali të tilla u mësojnë fëmijëve si të vlerësojnë mendimet e të tjerëve dhe të punojnë në ekip. Këshilltarja Kathryn Brown Ramsperger thekson se njerëz të tillë mësojnë jo vetëm nga librat, por edhe nga njerëzit përreth tyre. Kjo është arsyeja pse ata janë të hapur për diskutim dhe shkëmbim idesh, shkruan YourTango.
"Mendo për këtë"
Prindërit nuk ofrojnë gjithmonë zgjidhje të gatshme, por i inkurajojnë fëmijët të përdorin të menduarit e tyre. Kjo zhvillon të menduarit kritik dhe besimin në marrjen e vendimeve. Njerëz të tillë më vonë nuk e pranojnë informacionin si të mirëqenë, por e analizojnë dhe e vënë në dyshim atë. Është ky zakon që i mbron ata nga përfundimet sipërfaqësore dhe manipulimet.
"Le ta lexojmë librin"
Leximi i rregullt ka një ndikim të fuqishëm në zhvillimin e fëmijëve. Një studim i botuar në Developmental Science tregon se fëmijët, prindërit e të cilëve u lexojnë, zhvillojnë një fjalor më të pasur dhe një kuptim më të mirë. Ata gjithashtu zhvillojnë empatinë dhe aftësinë për t'u lidhur me të tjerët. Edhe pse ky zakon mund të mos jetë tërheqës për fëmijët ndonjëherë, ai ka përfitime të mëdha afatgjata.
"Mund të bësh gabime"
Njerëzit më inteligjentë janë të gatshëm të bëjnë gabime dhe të mësojnë prej tyre. Prindërit e tyre i mësojnë se gabimet nuk janë shenjë dobësie, por një mundësi për rritje. Kjo qasje zvogëlon frikën nga dështimi dhe inkurajon eksplorimin e gjërave të reja. Si të rritur, ata kanë më shumë gjasa të kërkojnë ndihmë dhe të mësojnë gjëra të reja më shpejt.
"Ngadalëso"
Të menduarit përpara se të reagosh është një tipar i rëndësishëm i njerëzve inteligjentë. Prindërit që i inkurajojnë fëmijët të ngadalësojnë dhe të mendojnë i ndihmojnë ata të zhvillojnë kontrollin emocional. Kështu, fëmijët mësojnë të reagojnë më qetësisht dhe në mënyrë racionale. Kjo më vonë kontribuon në vendimmarrje dhe zgjidhje më të mirë të problemeve.
"Nuk ka asnjë përgjigje të saktë"
Prindërit i inkurajojnë fëmijët të mendojnë jashtë kornizave dhe të pranojnë perspektiva të ndryshme. Në vend të zgjidhjeve të thjeshta, fëmijët mësojnë të analizojnë dhe të bëjnë pyetje. Kjo qasje zhvillon fleksibilitet në të menduar. Aftësia për të ndryshuar mendimet është një shenjë e rëndësishme e pjekurisë intelektuale.
"Bëj pyetje të mira"
Kurioziteti është themeli i të mësuarit dhe pyetjet e mira çojnë në përgjigje më të mira. Fëmijët që inkurajohen të eksplorojnë botën zhvillojnë një kuptim më të thellë. Prindërit u japin atyre hapësirë për të diskutuar dhe eksploruar tema komplekse. Kështu mësojnë ata të arrijnë në përfundimet e tyre.
"Mund të flasim për këtë"
Komunikimi i hapur është thelbësor për zhvillimin e vetëbesimit dhe të menduarit kritik. Terapistja familjare Mary Kay Cocharo thekson se fëmijët lulëzojnë në një mjedis ku mund të flasin për një sërë temash. Biseda të tilla i ndihmojnë ata të kuptojnë botën dhe njerëzit përreth tyre. Kjo i ndihmon fëmijët të zhvillojnë vetëbesim në shprehjen e mendimeve të tyre.
"Më lejo të të ndihmoj"
Prindërit që e përdorin këtë frazë krijojnë një ekuilibër midis mbështetjes dhe pavarësisë. Fëmijët mësojnë si të pranojnë ndihmë, por edhe të zhvillojnë aftësitë e tyre. Kjo qasje forcon vetëbesimin dhe ndjenjën e tyre të kompetencës. Në të njëjtën kohë, ata zhvillojnë aftësi të shëndetshme komunikimi.