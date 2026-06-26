Nëntë ditë operacione intensive, kadetët e FSK-së testohen në terren
Qendra për Studime Universitare e Forcës së Sigurisë së Kosovës, ka përmbyllur me sukses vlerësimin praktik për vitin akademik 2025/2026, të titulluar “Qielli i Shqiponjave 2026”.
Sipas një njoftimi të FSK-së, gjatë nëntë ditëve të angazhimit intensiv në rajonin e Gjakovës, kadetët zhvilluan operacione luftarake në nivel togu dhe kompanie, duke zbatuar në terren njohuritë teorike dhe praktike të fituara gjatë vitit akademik.
Siç thuhet në njoftim vlerësimi praktik përfshiu planifikimin dhe ekzekutimin e operacioneve luftarake, koordinimin ndërmjet njësive si dhe vendimmarrjen në kushte dinamike.
Ky aktivitet kishte për synim forcimin e aftësive udhëheqëse, disiplinës dhe frymës ekipore të kadetëve, si pjesë e përgatitjes së tyre profesionale për përmbushjen e detyrave në kuadër të Forcës së Sigurisë së Kosovës. /Telegrafi/