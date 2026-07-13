Nëntë denoncime për dhunë në familje në 24 orët e fundit, gjashtë persona janë privuar nga liria
MPB Maqedoni njofton se gjashtë persona janë privuar nga liria, ndërsa gjithsej nëntë raportime për dhunë në familje janë regjistruar në 24 orët e fundit.
"Më 12.07.2026 në orën 02:45 në një fshat në rajonin e Kavadarit, oficerë policie të Departamentit të Policisë së Kavadarit e privuan nga liria M.K. (37) nga Kavadari, duke vepruar në bazë të një denoncimi të mëparshëm se ajo e kishte sulmuar fizikisht nënën e saj 57-vjeçare në shtëpi dhe e kishte kërcënuar. Pas masave të marra, u vërtetua se M.K. ishte nën ndikimin e alkoolit, përkatësisht përmbajtja e alkoolit në gjakun e saj ishte 1.02 promil. Ajo u ndalua në stacionin policor, u njoftua prokurori publik dhe pas dokumentimit të ngjarjes do të paraqitet një kallëzim përkatës".
"Më 11.07.2026 në orën 09:30, oficerët e policisë nga Drejtoria e Punëve të Brendshme të Kumanovës arrestuan K.B. (71) nga Kumanova, për sulm fizik ndaj bashkëshortes së tij 50-vjeçare. Ai u ndalua në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, kundër tij do të ngrihen kallëzime përkatëse".
"Më 11.07.2026 në orën 17:35, në Departamentin e Policisë së Rankovcit është raportuar se D.T. nga një fshat i komunës së Rankovcit ka sulmuar fizikisht nënën e tij. Po merren masa për sqarimin e rastit".
"Më 11.07.2026 në orën 21:27, në Departamentin e Policisë në Dibër është privuar nga liria F.A. (58) nga Dibra, i cili më parë kishte qenë agresiv ndaj nënës së tij në shtëpinë familjare. Pas dokumentimit të plotë të ngjarjes, kundër tij do të ngrihen kallëzime përkatëse".
"Më 12.07.2026 në orën 01:45 në Shtip, oficerë policie nga SP Shtip arrestuan M.S. (30) nga Shtipi pas një raportimi të mëparshëm se i njëjti e ka sulmuar fizikisht partneren e tij 24-vjeçare. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të pasojë një raport përkatës".
"Më 12.07.2026 në orën 00:05 në Pehçevë, oficerë policie të SPB-së së Berovës e privuan nga liria I.K. (50) nga Pehçeva pas një denoncimi të mëparshëm se ai e ka sulmuar fizikisht gruan e tij 46-vjeçare dhe e ka kërcënuar atë. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të pasojë një raport përkatës".
"Më 11.07.2026 në orën 14:40 në Shkup, në zonën e Qendrës, oficerë policie nga SPB Shkup e privuan nga liria I.G. (42) nga Shkupi, pas një denoncimi të mëparshëm se i njëjti kishte bërë kërcënime ndaj xhaxhait të tij 63-vjeçar dhe familjes së tij. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të pasojë një raport përkatës".
"Më 11.07.2026 në orën 09:30 në SPB Shkup, një burrë 40 vjeç ka raportuar se në shtëpinë në zonën e komunës së Aerodromit, bashkëshortja e tij N.G. (42) i ka hedhur një objekt të mprehtë dhe i ka shkaktuar një prerje në krah. Po merren masa për sqarimin e rastit".