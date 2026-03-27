Nëntë anëtarë të rinj të KQZ-së betohen para Presidentes Osmani
Nëntë anëtarë të rinj të Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kanë dhënë betimin para Presidentes së Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani.
Sipas njoftimit nga Presidenca, anëtarët e rinj janë propozuar nga partitë politike të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës dhe kanë marrë detyrën zyrtarisht përmes ceremonisë së betimit.
Presidentja Osmani u ka uruar suksese anëtarëve të rinj, duke theksuar rëndësinë e rolit të tyre në funksionimin demokratik të vendit.
Ajo ka vlerësuar se sistemi zgjedhor në Kosovë ka dhënë kontribut të vazhdueshëm në zhvillimin e demokracisë.
Në anën tjetër, anëtarët e rinj të KQZ-së janë zotuar se do t’i kryejnë detyrat e tyre me integritet dhe profesionalizëm.
“Do t’i kryejmë detyrat tona në mënyrë të ndershme, besnike, të paanshme, profesionale dhe të ndërgjegjshme”, thuhet në betimin e tyre. /Telegrafi/