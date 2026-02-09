Nënë i vendos paruke vajzës 8-muajshe, shikoni reagimin e saj
Një nënë nga Massachusetts i vendosi vajzës së saj 8-muajshe një paruke dhe rezultatet kanë gëzuar të gjithë internetin.
Chelsea Falcetti, e cila zotëron një salloni flokësh në Holyoake, e mori vajzëdn e saj në punë ku i lindi ideja për një “transformim”.
“Kjo ishte padyshim një nga idetë tona më spontane, por në atë moment na dukej argëtuese dhe e lehtë”, tha ajo.
Parukierja postoi pamjet në TikTok por nuk kishte idenë se sa virale do të bëhej videoja.
@chelseafalcetti Fresh new pair of 22s for tha babyyy #beingagirlisfun @AQUA Hair Extensions @the.plan.holyoke ♬ Being a Girl - Jonica
Në klip, vogëlushja Frankie shihet e ulur në një karrige salloni bukurie përpara se t’i vendosen flokët e gjata dhe një kapelë e bardhë.
Vogëlushja më pas shihet duke buzëqeshur, sikur të jetë e magjepsur nga pamja e saj e re.
