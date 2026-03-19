Nenad Saveski e fillon mandatin e tij si Prokuror Publik, paralajmëron se nuk do të zbatojë drejtësi selektive
Prokurori Publik i Shtetit i sapozgjedhur Nenad Saveski do të fillojë zyrtarisht mandatin e tij të ri sot duke bërë një deklaratë solemne para kryetarit të Kuvendit, Afrim Gashi. Ai do të bëhet prokurori i nëntë publik i Republikës që nga pavarësia në vitin 1991.
Saveski u zgjodh dje në Kuvend me 66 vota "pro", pas dorëheqjes së Ljupço Kocevskit. Mandati i tij do të zgjasë gjashtë vjet, me mundësi rizgjedhjeje.
Nenad Saveski, në një intervistë për AIM-n dhënë para zgjedhjes së tij, tha se nuk do të zbatonte drejtësi selektive sepse për të të gjitha rastet janë të rëndësishme, as nuk do të kishte raste në sirtar.
Ai njoftoi si prioritete dixhitalizimin e punës së Prokurorisë, si dhe llogaridhënien dhe transparencën më të madhe.
Ai tha se do të punonte në përmirësimin e kushteve të punës, sepse, siç theksoi, një institucion i dobët nuk mund të luftojë kundër atyre që janë të pasur me krim.