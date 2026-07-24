Nëna e Ben dhe Casey Affleck vdes në moshën 83 vjeç - ajo ishte mbështetësja më e madhe e bijve të saj
Nëna e Ben dhe Casey Affleck, Chris Anne Affleck, ka ndërruar jetë në moshën 83-vjeçare.
Sipas The Hollywood Reporter, ajo ndërroi jetë për shkak të komplikacioneve shëndetësore pasi u diagnostikua me kancer në pankreas.
Ajo lindi në Nju Jork, u diplomua në Harvard dhe kaloi 35 vjet si mësuese përpara se të dilte në pension në vitin 2008.
Gjatë gjithë jetës së saj, ajo ishte një aktiviste e përkushtuar për të drejtat e njeriut. Ajo u martua me Timothy Affleck dhe ata patën djemtë Ben dhe Casey. Ata u divorcuan kur Ben ishte 12 vjeç.
Ajo u ofroi bijve të saj mbështetje të jashtëzakonshme për karrierën e tyre si aktore dhe e ndihmoi të birin, Benin, të fillonte karrierën duke e lidhur atë me drejtoreshën e përzgjedhjes së aktorëve, Patty Collins.
Ajo vazhdoi aktivizmin e saj edhe pas daljes në pension, duke mbështetur grupin studentor aktivist të mbesës së saj dhe duke marrë pjesë në fushatën për Barack Obamën, duke u bërë organizatore e Aleancës për Drejtësi në Palestinë dhe duke qenë pjesë e projektit Sustainable Cape në shtëpinë e saj. /Telegrafi/