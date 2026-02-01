Në vijën e parë të shpëtimit, zjarrfikësit e Gjakovës sfiduan vërshimet
Gjatë përmbytjeve në Gjakovë, Brigada e Zjarrfikësve qëndroi në vijën e parë të shpëtimit, duke evakuuar familje të rrezikuara dhe duke përballuar sfidat e ujit dhe terrenit të panjohur.
Në shiun që s’u ndalë për orë të tëra e rrugët e stërmbushura me ujë, Brigada e Zjarrfikësve të Gjakovës nuk kërkonte strehë.
Në vërshimet e fundit që u përballë vendi nga reshjet e dendura të shiut, zjarrfikësit u vendosën në vijën e parë të shpëtimit duke ndihmuar familje të tëra që mbetën të ngujuara në shtëpitë e tyre.
Ato rrethana i tregojnë këto pamje, në ditë e natë, zjarrfikësit kishin njëri-tjetrin, varkat dhe shpresën.
“Kam qenë personalisht në fshatin e Gjelbër, kemi evaukuar mbi 30 familje, kam qenë personalisht aty. Ka qenë situatë emocioni, i shifshim anëtarët e familjet. Kati i parë ishte përmbytur tërësisht, familja kishe shkuar në katin e dytë, të kapur në dritare. Të thoshin të gjithë: Hajde te unë, tjetri hajde merrem mu. U dashke me i qetësu me ju thanë që të gjithë do t’i tërheqim. Përpiqeshim familjet me fëmijë t’i evakuonim të parat, ishin në panik, qanin”, ka deklaruar Fitim Agushi, zjarrfikës.
Agushi tregon se profesioni ka ditur ta sfidojë por edhe t’i falë momente të çmueshme.
“E kam pas rastin edhe një të moshuar t’a evakuojë. Fshati i Gjelbërt krejt ujë ka qenë. Të moshuarit janë më të stresuar, kanë frikë. Te fëmijët dhe të moshuarit janë më delikatët në këto raste. Pa e dasht punën nuk mundesh me hy këtë profesion. Duhet me dit se kjo punë ka lloj-lloj sfide. Ka pas raste kur fëmijët na thonin fjalë shumë të mira. Na thonin “Je heroi im”. Kemi pas lavdata shumë. Zjarrfikësit janë gjithmonë në shërbim të popullit në çdo situatë, zjarr, ujë, mbyllje shtëpisë. Gjithkund!”, ka theksuar ai.
Për sfidat e terrenit e veçanërisht përballjet ndër vite me vërshimet, tregon edhe drejtuesi i kësaj brigade.
“Para se me mbërri tek vendi zakonisht i ndajmë detyrat por Uji është sfida më e madhe se terreni është i panjohshëm se nuk e din terrenin, nuk e din ku duhesh me shkel. Më problematikun e kemi pas këtu te stacioni i autobusëve, shtëpitë kanë qenë të mbuluara katin e parë me ujë. U tutshim po na bjen najsen prej katit të dytë po prapë po them, intervenimi në ujë është më i zorshmi. Kemi pas vërshime edhe para 3-4 viteve po kësaj here i kemi përballuar më lehtë. Ka pasur më pak thirrje për t’iu ndihmuar”, ka deklaruar Xhevdet Brahimaj – Komandant i Zjarrfikësve – Gjakovë.
Reshjet u ndalën e uji nga vërshimet u tërhoq por në vijën e parë të shpëtimit në rast të situatave emergjente, aty mbetet prapë një brigadë zjarrfikësish, që nuk pushon derisa gjithçka, të jetë e sigurt përsëri./Tv Dukagjini
