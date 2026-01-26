Gjakova forcon mbështetjen për familjet në nevojë, nënshkruhet marrëveshje me Shoqatën “Bereqeti”
Kryetari i Komunës së Gjakovës, Ardian Gjini, ka nënshkruar një marrëveshje të re bashkëpunimi me Koordinatorin e Shoqatës Humanitare “Bereqeti”, Abdurrahman Bejtullahu, me qëllim ofrimin e ndihmës sociale dhe realizimin e projekteve të banimit për familjet me kushte të vështira ekonomike.
Nga Komuna e Gjakovës bëhet e ditur se kjo marrëveshje synon forcimin e mbështetjes institucionale për rastet sociale, duke krijuar mundësi konkrete për përmirësimin e kushteve të jetesës së familjeve në nevojë.
Institucioni komunal ka theksuar se mbetet i përkushtuar të jetë pranë kategorive më të ndjeshme shoqërore në Gjakovë, ndërsa bashkëpunimi i vazhdueshëm me Shoqatën Humanitare “Bereqeti” vlerësohet si tejet i rëndësishëm.
Shoqata “Bereqeti” njihet për angazhimin e saj gjatë gjithë vitit në misionin humanitar, duke ofruar ndihmë për familjet në nevojë, ndërsa Komuna ka shprehur mirënjohje për kontributin dhe bashkëpunimin e deritanishëm. /Telegrafi/