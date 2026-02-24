Në vendkalimin kufitare nuk ka pritje të gjata për hyrje dhe dalje nga Maqedonia
Lidhja Auto-Moto e Maqedonisë njofton se trafiku në vend po zhvillohet pa pengesa dhe në rrugë të thata.
Trafiku jashtë mjediseve urbane po zhvillohet me intensitet të moderuar.
Në vendkalimin kufitare nuk ka pritje të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi.
Nga atje u bëjnë thirrje shoferëve të kenë kujdes me shpejtësinë e automjeteve, veçanërisht nëpër luginat e vendit ku mund të ketë rëshqitje të dheut./Telegrafi/
