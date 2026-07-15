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Përfaqësues të Seksionit për Diplomaci Publike të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë kanë marrë pjesë në përfundimin e muralit artistik kushtuar Statujës së Lirisë në Mitrovicën e Jugut.

Sipas njoftimit, murali është relizuar në kuadër të shënimit #Freedom250, që përkujton 250-vjetori i pavarësisë së SHBA-së.

Murali është realizuar në bashkëpunim me organizatën "Futja Ngjyrë", e njohur për projektet e artit urban në hapësirat publike.

Sipas Ambasadës Amerikane, ky projekt synon që të promovojë vlerat e lirisë, bashkëpunimin më komunitetin lokal duke shënuar njëkohësisht jubileun historik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Murali tashmë i është shtuar hapësirës publike në Mitrovicën e Jugut si simbol i miqësisë dhe partneritetit ndërmjet Kosovës dhe SHBA-së. /Telegrafi/





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