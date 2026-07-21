Muzeu i Mitrovicës hap dyert për bashkatdhetarët, ofron mundësi për të njohur trashëgiminë kulturore të qytetit
Muzeu i Qytetit të Mitrovicës ka ftuar bashkatdhetarët dhe të gjithë qytetarët që gjatë qëndrimit të tyre në vendlindje të vizitojnë hapësirat muzeale dhe të njihen nga afër me historinë, kulturën dhe trashëgiminë e këtij qyteti.
Përmes një njoftimi, Muzeu ka bërë të ditur se vizitorët kanë mundësi të eksplorojnë katër ekspozita të ndryshme, të cilat pasqyrojnë periudha të rëndësishme historike dhe elemente të veçanta të trashëgimisë kulturore të Mitrovicës.
Ndër ekspozitat e hapura për publikun është “Ekspozita e Fosileve”, e cila paraqet mbetje të shtazëve parahistorike dhe ofron një pasqyrë të historisë natyrore të zonës. Po ashtu, ekspozita “Mitrovica Neolitike” sjell para vizitorëve gjetje arkeologjike që dëshmojnë rrënjët e hershme të jetës dhe kulturës në këtë trevë.
Muzeu prezanton gjithashtu ekspozitën “Një Jetë në Gajtan”, e dedikuar për mjeshtërinë tradicionale dhe artin e punimit të gajtanit, si pjesë e trashëgimisë kulturore, ndërsa ekspozita “Vegëz” vë në pah punët artizanale dhe mjeshtëritë e grave të përcjella ndërbreza.
Nga Muzeu i Qytetit të Mitrovicës kanë bërë të ditur se hyrja për vizitorët është falas, duke i ftuar qytetarët dhe bashkatdhetarët që të shfrytëzojnë këtë mundësi për të zbuluar pasurinë historike dhe kulturore të Mitrovicës. /Telegrafi/