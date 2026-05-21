"Ne medalje nuk marrim” - Ferizaj me akuza të forta pas ndeshjes
FC Ferizaj ka reaguar ashpër pas finales së Kupës së Kosovës ndaj Dukagjinit, duke e drejtuar kritikën kryesisht te gjyqtari Genc Nuza.
Klubi ferizajas publikoi një postim në rrjetet sociale zyrtare, ku shkroi: “Genc Nuza, urime Kupa e Kosovës. Turpi ndryshe nuk është! Ne medalje nuk marrim”.
Ky reagim vjen pas ngjarjeve të tensionuara në minutat e fundit të finales, kur Ferizaj për disa minuta e braktisi fushën, i pakënaqur me vendimet e gjyqtarit dhe me kohën shtesë të dhënë.
Sipas asaj që u raportua nga stadiumi, gjyqtari fillimisht dha katër minuta lojë shtesë, gjë që i irritoi ferizajasit, të cilët pretendonin se kishte pasur më shumë ndërprerje dhe vonesa.
Tensionet u rritën edhe më shumë pas një rasti të diskutueshëm në zonë, ku Ferizaj pretendoi për penallti, por Nuza nuk e akordoi dhe nuk e rishikoi rastin në VAR.
Në vazhdim, kapiteni i Ferizajt, Haxhimusa, u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë dhe u përjashtua, çka e çoi situatën drejt eskalimit.
Ferizaj u rikthye në fushë pas rreth 10 minutash, por reagimi i klubit pas ndeshjes tregon se pakënaqësia me arbitrazhin ka mbetur e madhe. Deri tani nuk ka një sqarim të detajuar nga klubi për vendimin “mos t’i marrim medaljet”, ndërsa priten edhe reagimet e institucioneve përkatëse lidhur me incidentet e finales. /Telegrafi/