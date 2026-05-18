Në Kuvend nuk kalon propozimi i LSDM-së që ministrat të kenë vetëm shtetësi të RMV-së
Shumica qeverisëse nuk e mbështeti nevojën për ndryshime në Ligjin për Qeverinë - që ministrat të kenë vetëm shtetësi të RMV-së. Vetëm 20 deputetë të opozitës votuan për ndryshimet në ligjin e propozuar nga LSDM.
LSDM propozoi ndryshime në Ligjin për Qeverinë për ta bërë atë të pajtueshëm me propozimin e OBRM-PDUKM-së, që deputetët të kenë vetëm shtetësi të RMV-së. Zgjidhja ligjore u shpjegua nga koordinatori i grupit parlamentar të LSDM-së, Oliver Spasovski.
Ai tha se grupi parlamentar i LSDM-së propozoi që ligji të miratohet me procedurë të shkurtuar.
"Zgjidhja ligjore duhet të jetë në përputhje me ndryshimet në Ligjin për Deputetët e propozuar nga OBRM-PDUKM, përkatësisht të miratohet një ligj që kërkon që anëtarët e Qeverisë të kenë vetëm një shtetësi.
Në Qeveri ka ministra që kanë një ose më shumë shtetësi, dhe meqenëse një kusht i tillë është vendosur në Ligjin për Deputetët, atëherë duhet të kemi një zgjidhje të tillë ligjore që do të kufizojë vetëm qytetarët e Maqedonisë të jenë anëtarë të qeverisë. Kjo nuk është në kundërshtim me idenë e propozuar nga OBRM-PDUKM në Ligjin për Deputetët, dhe me këtë do të përmbushim edhe pritjet e qytetarëve. Ata që angazhohen t'u shërbejnë qytetarëve duhet të kenë vetëm shtetësi të RMV-së.
Ka anëtarë të Qeverisë me shtetësi bullgare, çeke, po flas për ministren e Energjetikës, Sanja Bozhinovska. Shpresoj që shumica do ta mbështesë ligjin dhe se procedura do të vazhdojë si për këtë ashtu edhe për Ligjin për Deputetët, e cila tani është ngadalësuar", tha Spasovski./Telegrafi/