LSDM: Maqedonia vendi i gjashtë më i varfër në Evropë, ndërsa Mickoski tregon përralla
Maqedonia është vendi i gjashtë më i varfër në Evropë, raportoi "WorldAtlas", ndërsa Hristijan Mickoski tregon përralla për ekonominë e tretë në Evropë çdo ditë, akuzojnë sot nga LSDM.
"Qytetarët e ndiejnë të vërtetën çdo ditë përmes portofoleve të zbrazëta, çmimeve të larta dhe një jete gjithnjë e më të vështirë.
Situata me Buxhetin është gjithashtu alarmante, paratë po mbarojnë. Po ndodh pikërisht ajo për të cilën LSDM ka paralajmëruar prej kohësh.
Nuk ka para për paga më të larta, nuk ka para për një pagë minimale prej 600 eurosh, nuk ka masa për të mbrojtur standardet e jetesës së qytetarëve në kohë krize ekonomike.
Nuk ka kohë as për pagesën në kohë të pagave. Posta përsëri vonohet me pagesat dhe punonjësit mbeten pa punën e tyre të fituar.
Në të njëjtën kohë, deficiti po rritet, inflacioni po rritet dhe likuiditeti i Buxhetit është dëmtuar seriozisht.
Qeveria po e mbulon mungesën e parave me huamarrje të reja.
Së fundmi, Qeveria po merr hua për 260 milionë euro të reja, megjithëse vetëm në tremujorin e parë Mickoski mori një borxh të ri prej 700 milionë eurosh.
Qeveria kërkoi 300 milionë euro, por bankat ofruan vetëm 260 milionë euro. Kjo është hera e parë që ndodh diçka e tillë, gjë që tregon se edhe sektori financiar e sheh që politikat ekonomike të Qeverisë janë të rrezikshme dhe të paqëndrueshme.
Që kur erdhi në pushtet, Mickoski e ka rritur borxhin publik me 2.5 miliardë euro",thonë nga LSDM./Telegrafi/