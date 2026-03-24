Në këtë popull një grua martohet me disa vëllezër - arsyeja do t’ju befasojë
Sherpat në Himalaje praktikojnë poliandrinë për të mbajtur pronën të pandarë dhe për të siguruar mbijetesën në kushte ekstreme
Në kufirin mes Bhutanit dhe Tibetit, në rajonet e larta të Himalajeve, jetojnë komunitete që kanë zhvilluar forma të veçanta të organizimit familjar. Ndër to është edhe praktika e njohur si poliandri, ku një grua mund të jetë e martuar me disa vëllezër njëkohësisht. Kjo traditë është dokumentuar në disa zona të Nepalit, Tibetit dhe Indisë veriore dhe lidhet ngushtë me kushtet ekonomike dhe gjeografike të jetesës në këto rajone.
Jeta në kushte ekstreme
Fshatrat në këto zona ndodhen në lartësi prej 3,000 deri në 4,000 metrash mbi nivelin e detit. Banorët, përfshirë edhe Sherpat, janë të njohur për përshtatjen e tyre në një mjedis me oksigjen të ulët dhe klimë të ashpër. Toka e punueshme është e kufizuar, terreni është i pjerrët dhe sezoni bujqësor është shumë i shkurtër.
Familjet zakonisht kultivojnë patate, elb dhe disa perime, por prodhimi shpesh nuk mjafton për të mbuluar nevojat gjatë gjithë vitit. Një rol të rëndësishëm në ekonomi kanë jakët, të cilët sigurojnë qumësht, mish, lesh dhe materiale për ngrohje, duke qenë të domosdoshëm për mbijetesën.
Pse lindi poliandria
Një nga sfidat kryesore në këto komunitete është ndarja e tokës. Nëse çdo djalë do të trashëgonte një pjesë të veçantë, toka do të copëzohej me kalimin e brezave dhe do të bëhej e papërdorshme për bujqësi. Për këtë arsye, në disa familje është zhvilluar modeli ku toka mbetet e përbashkët dhe nuk ndahet.
Në këtë kontekst, vëllezërit qëndrojnë së bashku në një familje të vetme dhe ndajnë një bashkëshorte. Kjo praktikë njihet si poliandri fraterne dhe është një strategji për të ruajtur burimet dhe për të shmangur varfërimin, transmeton Telegrafi.
Si funksionon struktura familjare
Zakonisht vëllai më i madh merr rolin kryesor në familje dhe organizon martesën, ndërsa vëllezërit e tjerë bëhen pjesë e së njëjtës strukturë familjare. Të gjithë burrat konsiderohen bashkëshortë të barabartë, edhe pse në praktikë ekziston një hierarki e lehtë brenda familjes.
Fëmijët rriten si pjesë e një familjeje të zgjeruar dhe shpesh i konsiderojnë të gjithë burrat si figura atërore. Roli i gruas është qendror në organizimin e jetës së përditshme, menaxhimin e shtëpisë dhe rritjen e fëmijëve.
Përfitimet e sistemit
Ky model ndihmon në ruajtjen e tokës dhe stabilitetit ekonomik. Familja ka më shumë burime njerëzore për punë dhe më shumë siguri në rastet kur një anëtar mungon ose përballet me rreziqe, sidomos në zonat malore.
Gjithashtu, shmanget fragmentimi i pronës dhe ruhet një ekonomi e qëndrueshme familjare, gjë që është thelbësore në një mjedis ku burimet janë të kufizuara.
Sfidat dhe ndryshimet
Megjithatë, poliandria nuk është pa sfida. Mund të shfaqen tensione dhe ndjenja xhelozie, ndërsa disa individë zgjedhin të largohen nga ky sistem për të ndërtuar jetë të pavarur.
Në dekadat e fundit, ndikimi i arsimit, urbanizimit dhe mediave ka sjellë ndryshime të dukshme. Brezat e rinj gjithnjë e më shpesh preferojnë modele tradicionale martesore me një partner të vetëm, ndërsa poliandria është në rënie.
Ndikimi i zhvillimit modern
Zhvillimi i infrastrukturës, turizmi dhe mundësitë ekonomike jashtë komunitetit u kanë dhënë familjeve alternativa të reja. Në veçanti, puna në turizëm dhe ekspedita malore u ka mundësuar disa familjeve të mos varen më nga sistemi tradicional.
Megjithatë, në zona më të izoluara, kjo praktikë vazhdon të ekzistojë si një formë e përshtatjes ndaj kushteve të vështira.
Një model i lidhur me rrethanat
Poliandria në Himalaje tregon se mënyrat e organizimit familjar nuk janë universale, por varen nga rrethanat ekonomike dhe mjedisore. Edhe pse mund të duket e pazakontë nga një këndvështrim modern, ajo ka funksionuar si një strategji mbijetese në një nga mjediset më të ashpra në botë. /Telegrafi/