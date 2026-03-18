Në kërkim për fajde, nëse i shihni lajmëroni Policinë
Policia e Kosovës ka shpallur në kërkim katër të dyshuar dhe ka kërkuar bashkëpunim nga qytetarët që të raportojnë çdo informacion që mund të kenë për ta.
Katër të dyshuarit, të cilëve Policia ua ka publikuar edhe fotografitë janë: Bruno Kuzhnini, Elson Kuzhnini, Gjon Kuzhnini dhe Egzon Reshani.
Sipas njoftimit, ata po dyshohen për kryerjen e veprave penale – fajdeja; privimi i kundërligjshëm i lirisë, dhe detyrimi.
“Çdo informacion lidhur me personat në kërkim trajtohet me konfidencialitet të plotë dhe mund të dërgohet në adresën elektronike info@kosovopolice.com, ose në numrat e telefonit: 192 ose 080019999.” – thuhet në njoftimin e Policisë, më 18.03.2026.
