Në garazh i vendosin një letër kërcënuese në gjuhën serbe, rasti po hetohet në Zveçan
Një person ka raportuar se gjatë natës nga persona të panjohur në garazhin e tij i është vendosur një letër kërcënuese në gjuhën serbe.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur të dielën në rrugën “Nemanjina”, në Zveçan.
Tutje bëhet e ditur se lidhur me rastin është njoftuar prokurori.
“Rr. Nemanjina, Zveqan 22.02.2026-NN. Ankuesi mashkull kosovar, ka raportuar se gjatë natës nga persona të panjohur në garazhin e tij i është vendosur një letër kërcënuese në gjuhen serbe. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori. Rasti nën hetime”, thuhet në raport. /Telegrafi/
