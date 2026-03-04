Në Beograd është ulur një aeroplan me 67 persona të evakuar nga Izraeli, në mesin e tyre edhe shtetas të Maqedonisë
Shtetas të Serbisë, si dhe disa nga Maqedonia e Veriut, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi dhe Kroacia, të cilët u evakuuan nga Izraeli, mbërritën rreth orës dy pas mesnate në Beograd me një fluturim special të Air Serbia nga Sharm el-Sheikh, i organizuar nga Qeveria e Serbisë dhe Ministria e Punëve të Jashtme.
Fluturimi special, i cili u nis nga Beogradi dje rreth orës 17:00, mbërriti në Sharm el-Sheikh rreth orës 21:00 sipas kohës lokale dhe u kthye me 67 shtetas të Serbisë të evakuuar nga Izraeli, mes tyre edhe fëmijë të vegjël, raportoi "RTS".
Fillimisht ishte organizuar kalimi tokësor përmes kufirit egjiptian, përkatësisht transporti deri në aeroportin egjiptian.
Përveç qytetarëve serbë, në aeroplan ndodheshin edhe shtetas të Maqedonisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Sllovenisë, Malit të Zi dhe Kroacisë.
Sekretari shtetëror në Ministrinë e Punëve të Jashtme, Damjan Joviq, i cili u dërgua në Egjipt për të koordinuar aksionin, tha se përveç faktit që bëhet fjalë për një çështje humanitare, kjo është edhe një mesazh që Republika e Serbisë dëshiron të dërgojë: “duam marrëdhëniet më të mira dhe më të afërta, të mbushura me solidaritet me vendet tona fqinje – Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjën e Hercegovinën”.
Avioni i parë nga Dubai me shtetas serbë zbarkoi në Beograd dje.
Sipas të dhënave të fundit nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme e Maqedonisë së Veriut, që nga fillimi i konfliktit deri më sot, gjithsej 473 shtetas maqedonas kanë kontaktuar përfaqësitë tona diplomatiko-konsullore në Tel Aviv, Doha dhe Abu Dhabi.
"Prej tyre, 19 persona janë paraqitur nga Izraeli, 106 nga Katari, ndërsa 348 shtetas i janë drejtuar DKP-së në Abu Dhabi. Në këtë numër përfshihen edhe 18 persona nga Kuvajti, si dhe 12 persona nga Bahreini", njoftoi Ministria.