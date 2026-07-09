Ndryshim historik në Serie A, VAR do të ketë fuqi të re nga sezoni i ardhshëm
Serie A do të prezantojë një ndryshim të rëndësishëm në ndarjen e drejtësisë për sezonin 2026/27, pasi teknologjia VAR do të përdoret edhe për të korrigjuar goditjet nga këndi të akorduara gabimisht, si dhe vendimet për kartonët e dytë të verdhë.
Çdo federatë kombëtare do të ketë të drejtën të vendosë nëse do ta miratojë këtë masë. Elita e futbollit italian do ta zbatojë atë, ndërsa Serie B dhe Serie C ende po shqyrtojnë implementimin, pjesërisht për shkak të numrit më të vogël të kamerave në dispozicion.
Sipas Corriere dello Sport, gjyqtarët do të kenë mundësinë të anulojnë një goditje nga këndi të akorduar gabimisht, me kusht që rishikimi me VAR të mos ndërpresë një aksion që është në zhvillim.
Një tjetër ndryshim, edhe më i rëndësishëm, është se VAR do të mund të ndërhyjë për të rishikuar vendimet që çojnë në kartonin e dytë të verdhë dhe, rrjedhimisht, përjashtimin e një lojtari.
Megjithatë, sistemi nuk do të ndërhyjë në rastet kur gjyqtari nuk jep kartonin e dytë të verdhë.
Ndryshe nga rregulli për goditjet nga këndi, kjo është një direktivë e IFAB-it dhe do të jetë e detyrueshme për të gjitha garat.
Ky ndryshim vjen pas një sërë polemikash gjatë sezonit të kaluar, më i njohuri prej të cilëve ishte incidenti mes Pierre Kalulu dhe Alessandro Bastonit. Në atë rast, pezullimi do të ishte anuluar pas një rishikimi në fushë nëse ky rregull do të kishte qenë tashmë në fuqi.
Ndarja e drejtësisë në Itali po afrohet gjithashtu me standardet e UEFA-s edhe në disa aspekte të tjera.
Mbajtja e dorës para gojës gjatë një debati me një kundërshtar nuk do të ndëshkohet më automatikisht me karton të kuq, por me karton të verdhë.
E njëjta qasje më e butë do të zbatohet edhe ndaj lojtarëve që largohen përkohësisht nga fusha në shenjë proteste./Telegrafi/