Ndonëse mbetën vetëm tri vajza, Jonida tha se do zbulonte emrin "e tij ose të saj" për në finale - sërish gafë në BBVK 4
Aktorja dhe moderatorja e njohur Jonida Vokshi, e cila udhëheq spektaklin Big Brother VIP Kosova, shpeshherë është komentuar nga publiku për momentet spontane dhe gafat gjatë moderimit live.
Një situatë e tillë nuk kaloi pa u vënë re edhe në gjysmëfinalen e spektaklit, pikërisht në momentin më vendimtar të natës, kur po shpalleshin finalistët.
Teksa në garë kishin mbetur vetëm Hygerta Sako, Benita Zena dhe Dolce, moderatorja u shpreh: “Është koha të zbulojmë të eliminuarin e radhës, do të zbulojmë emrin e tij ose të saj”, ndonëse në nominim ndodheshin vetëm vajza, duke e bërë lapsusin të dukshëm për publikun dhe ndjekësit në rrjete sociale.
Megjithatë, momenti kaloi shpejt dhe spektakli vijoi normalisht, ndërsa në fund u konfirmuan pesë finalistët e mëdhenj: Elijona, Ludo Lee, Londrim Mekaj, Klodi dhe Hygerta, të cilët do të përballen në finalen e madhe për çmimin kryesor.
Gafë të tilla spontane janë bërë tashmë pjesë e stilit të moderimit të Vokshit, duke u komentuar shpesh si momente që i japin spektaklit një dozë natyrshmërie dhe tensioni live, elemente që e mbajnë publikun gjithmonë në vëmendje. /Telegrafi/