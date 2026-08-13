Ndodh e pazakonta: Lojtarët e Fulhamit refuzojnë të gjuajnë penalltitë, kundërshtari gjuan në portën e zbrazët dhe fiton trofeun
Ndeshja miqësore e Costa del Sol midis Malagas dhe Fulham përfundoi në një mënyrë të pazakontë dhe kjo po bën tashmë xhiron e botës.
Ndeshja miqësore e parafundit e Fulhamit para sezonit të ri të Ligës Premier përfundoi me përjashtimin e trajnerit të tyre, Alvaro Arbeloa dhe vërshëllima të forta drejti tij dhe të lojtarëve të ekipit anglez.
Skuadra angleze u përball me ekipin e sapongjitur në La Liga, në stadiumin Malaga Rosaleda, në një ndeshje ku ishte në garë edhe trofeu Costa del Sol.
Ndeshja përfundoi 2-2, me Alex Iwobi dhe Ryan Sessegnon që shënuan për Fulham. Eneko Jauregi shënoi golin e barazimit në fund nga penalltia për vendasit pas një vendimi të diskutueshëm për prekje të topit me dorë nga Calvin Bassey.
Another ninety in the legs. 🔋 pic.twitter.com/xWwPeKvUHg
— Fulham Football Club (@FulhamFC) August 12, 2026
Trajneri i ri i Fulhamit, Arbeloa, ishte absolutisht i tërbuar dhe përfundoi duke u përjashtuar nga fusha për protestat e tij ndaj gjyqtarit në vërshëllimën e fundit të ndeshjes.
Megjithatë, ky nuk ishte fundi i kaosit. Siç ndodh zakonisht në një numër miqësoresh me trofe këto ditë, gjuajtjet e penalltive dukej se do të ishin në rregull pas barazimit.
Por, Fulhami refuzoi të merrte pjesë pasi pretendojnë se nuk ishte në kontratë që të zbatoheshin penalltitë. Skuadra londineze kishte gjithashtu një fluturim për të kapur dhe rrezikonte ta humbiste atë nëse do të përfshihej në penallti.
😳 Insólito final en el amistoso entre el Málaga 2-2 Fulham
🟥 Arbeloa fue expulsado del partido tras protestar una jugada y el equipo inglés se retiró del campo sin disputar los penaltis
🗣️ El Málaga ha confirmado que no estaba en el contrato los penaltis y que, de haberlos… pic.twitter.com/Pfpxp0Ie1g
— El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 12, 2026
Ekipi doli shpejt nga fusha nën vërshëllima të forta të rreth 20,000 tifozëve të pranishëm. Malaga u shpall kampione në edicionin e 36-të të trofeut si rezultat i humbjes së trofeut.
Lojtarët e Malagas vendosën ta lehtësojnë situatën, me Jauregin që u rreshtua dhe shënoi një penallti në portën e zbrazët dhe shokët e tij festuan pas golit.
Y como dice Eneko… pic.twitter.com/6xlEC3mI6U
— Málaga CF (@MalagaCF) August 12, 2026
Ekipi andaluzian ngriti trofeun dhe pozoi për foto. Me gjithë këtë rrëmujë të pabesueshme, Fulham publikoi një deklaratë zyrtare në llogarinë e tyre, ku thanë se të dyja ekipet kishin rënë dakord që të mos zhvilloheshin gjuajtjet e penalltive.
"Faleminderit për mbështetjen tuaj të shkëlqyer në Malaga sonte! Mund të konfirmojmë se para ndeshjes, të dyja ekipet ranë dakord që nuk do të kishte gjuajtje penalltish në rast barazimi”, shkroi Fulham.
Thank you for your excellent support in Malaga this evening! 🤍
We can confirm that prior to the match, both teams agreed that there would not be a penalty shootout in the event of a draw. pic.twitter.com/E0O9I0OHqR
— Fulham Football Club (@FulhamFC) August 12, 2026
Malaga gjithashtu foli për dramën në faqen e tyre zyrtare të internetit, duke dhënë një vlerësim shumë të ndryshëm.
"Edhe pse ishin planifikuar gjuajtjet e penalltive, Fulham u largua nga fusha, duke pretenduar se gjuajtjet e penalltive nuk ishin përfshirë në kontratë. Prandaj, Malaga CF u kurorëzua kampione e XXXVI Costa del Sol Cervezas Victoria Cup", shkroi faqja e Malagas.
◤ 𝗖𝗥Ó𝗡𝗜𝗖𝗔 ◢
📝 El Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria se queda en casa
— Málaga CF (@MalagaCF) August 12, 2026
Fulham do të luajë kundër ekipit të Bundesligës, VFB Stuttgart, në një ndeshje miqësore në Craven Cottage të shtunën, përpara se të nisë sezonin e ri të Ligës Premier me një derbi kundër Chelseat në Stamford Bridge të hënën, më 24 gusht. /Telegrafi/