Ndërron jetë ish-kryetari i Komunës së Kumanovës, Bajram Sulejmani
Ka ndërruar jetë ish-kryetari i Komunës së Kumanovës, Bajram Sulejmani, i cili ishte në krye të komunës nga viti 1989 deri në vitin 1991.
Kreu aktual i Komunës së Kumanovës, Maksim Dimitrievski, i shprehu ngushëllime familjes Sulejmani.
"Me respektin më të madh, dua t'i shpreh ngushëllimet e mia të sinqerta familjes së ish-kryetarit të komunës së Kumanovës, z. Bajram Sulejmani. Z. Sulejmani ishte një edukator, profesor, gazetar dhe publicist i shquar. Gjatë karrierës së tij të pasur, ai punoi si mësues në shkollën fillore "Bajram Shabani" në Kumanovë, pastaj si gazetar në radiostacionin lokal, dhe në periudhën nga viti 1989 deri në vitin 1991 shërbeu si kryetar i Kuvendit të Komunës së Kumanovës".
"Nga viti 2005 deri në vitin 2018, ai ishte themelues dhe drejtor i Dhomës Rajonale të Zejtarëve. Qyteti ynë do t'i kujtojë përpjekjet e tij dhe rezultatet e arritura në zhvillimin e vetëqeverisjes lokale dhe bashkësisë shoqërore. Në emër të qytetarëve të Komunës së Kumanovës dhe në emrin tim personal, i shpreh ngushëllime të sinqerta dhe të thella familjes Sulejmani, me mirënjohje për veprën e tij të rëndësishme shoqërore", shkroi Maksim Dimitrievski.