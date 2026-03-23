Ndërron jetë ish-kryeministri francez Lionel Jospin, arkitekti i javës së punës 35-orëshe
Ish-kryeministri francez Lionel Jospin, një socialist i cili prezantoi javën e punës 35-orëshe dhe zgjati kujdesin shëndetësor falas, ka vdekur në moshën 88 vjeç, tha familja e tij të hënën.
Jospin - i cili ishte kreu i qeverisë nga viti 1997 deri në vitin 2002 përpara se të humbiste ndaj të djathtës ekstreme në zgjedhjet presidenciale - vdiq të dielën, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Ai kishte thënë se kishte pasur një "operacion serioz" dhe ishte kthyer në shtëpi për të pushuar në janar, pa dhënë detaje.
I lindur më 12 korrik 1937 në Meudon nga prindër protestantë, Jospin studioi në Institutin e Studimeve Politike në Paris përpara se të ndiqte École Nationale d'Administration, institucionin elitar të Francës për nëpunësit e lartë civilë.
Babai i tij Robert ishte mësues shkolle dhe organizator i Seksionit Francez të Internacionales së Punëtorëve, paraardhës i Partisë Socialiste. Nëna e tij Mireille ishte mami që më vonë u bë infermiere dhe punonjëse sociale e shkollës.
Jospin shërbeu si Sekretar i Parë i Partisë Socialiste dhe mbajti poste ministrore nën François Mitterrand përpara se të bëhej kryeministër në vitin 1997.
Si kryeministër, Jospin e uli javën e punës në 35 orë, e zgjeroi kujdesin shëndetësor falas përmes mbulimit shëndetësor universal dhe prezantoi bashkime civile që u jepnin çifteve të pamartuara, përfshirë partneritetet e të njëjtit seks, të drejta të barabarta për ata që martoheshin.
Ai ndoqi atë që e quajti një terren të mesëm midis socializmit dhe kapitalizmit, të kapur në sloganin e tij: "Po ekonomisë së tregut, jo një shoqërie tregu".
Pavarësisht reformave, Jospin nuk u bë kurrë i dashur për votuesit, të cilët kryesisht e shihnin atë si shumë serioz, veçanërisht krahasuar me Chirac-un më miqësor dhe karizmatik.
Ai kandidoi për president në vitin 2002, por u eliminua në raundin e parë pasi kandidati i ekstremit të djathtë Jean-Marie Le Pen kaloi në balotazh kundër Chirac. Jospin njoftoi tërheqjen e tij nga politika natën e zgjedhjeve.
Më vonë ai shërbeu në Këshillin Kushtetues të Francës nga viti 2015 deri në vitin 2019. /Telegrafi/