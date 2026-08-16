Ndërron jetë ish-futbollisti Erdogan Celina
Ka ndërruar jetë ish-futbollisti Erdogan Celina pas një sëmundje të shkurtër.
Celina ka qenë pjesë e brezit të artë të Kosovës, ndërsa ka mbrojtur edhe ngjyrat e Prishtinës dhe Trepçës në periudhat më të suksesshme të tyre.
FFK-ja ka njoftuar lajmin e hidhur për vdekjen e Celinës dhe njëkohësisht ngushëlluar familjen dhe miqtë e tij.
“Me pikëllim të thellë morëm lajmin për ndarjen nga jeta, pas një sëmundjeje të shkurtër, të Erdogan Celinës, një prej figurave më të shquara dhe më të respektuara të futbollit të Kosovës, një futbollist ikonë dhe një njeri i jashtëzakonshëm, që la gjurmë të pashlyeshme në historinë e futbollit tonë.
Erdogani i përkiste brezit të artë të futbollit të Kosovës, një gjenerate që me talentin, karakterin dhe dashurinë për futbollin ndërtoi kapituj të rëndësishëm të historisë së këtij sporti. Si futbollist, ai mbrojti me krenari ngjyrat e Prishtinës dhe ishte pjesë e Trepçës në periudhën e saj historike, duke qenë pjesë edhe e finales së Kupës së Jugosllavisë në vitin 1978.
Por Erdogan Celina nuk ishte vetëm një futbollist i madh. Ai ishte lider, kapiten dhe model për bashkëlojtarët e tij. Ishte kapiten i ekipit ku luante, por në një kuptim më të gjerë ishte edhe kapiten i një gjenerate të tërë futbollistësh të Kosovës. Me karakterin, korrektësinë, qetësinë, profesionalizmin dhe mënyrën e tij të veçantë të komunikimit, ai gëzonte respektin e të gjithëve. Ishte një kapiten model, një sportist model dhe mbi të gjitha një njeri model.
Autoriteti i tij nuk buronte vetëm nga shiriti i kapitenit në krah, por nga personaliteti që kishte ndërtuar. Ishte njeri që udhëhiqte me shembull, që respektohej nga bashkëlojtarët, kundërshtarët dhe të gjithë ata që e njihnin. Në fushë ishte lider, ndërsa jashtë saj ishte një njeri i urtë, i kulturuar, modest dhe me një personalitet të veçantë.
Dashurinë dhe përkushtimin ndaj futbollit e vazhdoi edhe pas përfundimit të karrierës si futbollist. Si trajner, ai vuri përvojën dhe dijen e tij në shërbim të brezave të rinj dhe klubeve tona. Drejtoi ndër të tjera Lirinë e Prizrenit dhe dha kontribut edhe në ekipin kombëtar U21 të Kosovës.
Pothuajse tërë jetën e tij ia kushtoi futbollit. Por ajo që e bën edhe më të veçantë figurën e tij është fakti se ai nuk la pas vetëm rezultate, ndeshje apo kujtime sportive. La pas vlera, respekt, miqësi dhe një shembull të çmuar se si duhet të jetë një sportist dhe një njeri.
Me ndarjen e Erdogan Celinës, futbolli i Kosovës humbi një prej figurave të tij ikonike, ndërsa komuniteti ynë sportiv humbi një personalitet të rrallë, një lider të një gjenerate dhe një njeri të shkëlqyer”./Telegrafi/