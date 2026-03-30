Ndërprerje e përkohshme e ujit në rrugët “Driton Islami” dhe “Brahim Ademi” të Ferizajt për shkak të punimeve në rrjet
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Bifurkacioni” ka njoftuar se gjatë ditës së sotme do të ketë ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë të pijes në disa zona.
Sipas njoftimit, pa ujë do të mbesin rrugët “Driton Islami” dhe “Brahim Ademi”, për shkak të punimeve që po realizohen në gypin furnizues të këtyre dy rrugëve.
Nga kompania është bërë e ditur se ekipet e mirëmbajtjes ndodhen në terren dhe janë duke punuar në sanimin e defektit, me qëllim rikthimin e furnizimit me ujë deri në orën 15:00.
Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve për mirëkuptim gjatë kohës së realizimit të punimeve, deri në normalizimin e gjendjes. /Telegrafi/
